Angely padece diabetes desde los 6 años

Agua Prieta(GH)

Una serie de síntomas llevaron a Angely Félix Morales al médico cuando tenía sólo seis años y el diagnóstico, tras unos análisis fue irrefutable: Tenía diabetes.



Siendo una niña, Angely llegó a cuestionarse si moriría, no porque ella pensara que la diabetes podría causarle la muerte, sino porque su madre lloraba frecuentemente.



"Primero estaba asustada porque mi mamá estaba llorando y hasta pensé que me iba a morir, me acuerdo, y le pregunté a mi mamá, le dije: ‘Mamá, ¿me voy a morir?’.Y luego me dijo: ‘No’ y ya en ese momento fue como que se calmó un poco, pero no (no tuvo dificultades para adaptarse a su nueva vida), fue como un cambio", relató.



Actualmente Angely lleva 10 años siendo insulinodependiente y consideró que no tuvo que esforzarse mucho para evitar los dulces y recibir frecuentemente inyecciones. "Siempre he tenido como que los altos y bajos, pero pues es algo que se controla", mencionó Angely, mientras estaba en su trabajo en una tienda de ropa, en la que labora después de la escuela.



La joven de 16 años cursa tercer semestre de preparatoria y aunque todavía le falta un año y medio para terminar, ya comenzó a analizar posibles carreras que le gustaría estudiar.



"Tengo opciones, me gustaría como primera opción ser Química-Bióloga o me gustaría estudiar Derecho, Criminología me llama la atención, alguna ingeniería también", indicó.Su vida, consideró, es como la de cualquier otro adolescente, sólo que a donde sea que va lleva consigo su insulina, pero esto no le causa ningún tipo de problema.



También Angely pertenece a un grupo de niños, adolescentes y jóvenes con diabetes denominado "Dulces de Amor", a quienes considera parte de su familia y con quienes comparte el tiempo una vez a la semana.



A su corta edad, Angely recomendó a los jóvenes con diabetes cuidarse e informarse sobre esta enfermedad y agregó que la diabetes implica un cambio, pero no se acaba el mundo.