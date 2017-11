Aumentan casos de diabetes en niños sonorenses

Guaymas(GH)

La detección de diabetes tipo II en niños desde los 10 años, ha aumentado en Sonora por el sedentarismo, malos hábitos alimenticios y cuestiones de genética, reveló Yadira Idalia Martínez Smith.



La presidenta de la Asociación Sonorense de Diabetes, informó que en la entidad, de los más de 2 millones 850 mil habitantes, 273 mil 626 padece esta enfermedad y 547 mil 252 tiene prediabetes, siendo algunos de los pacientes niños de entre 10 y 12 años de edad.



"No tenemos cifras de cuánto ha aumentado porque no se han actualizado, pero sí hemos detectado más casos de niños con diabetes tipo II, se está creando conciencia en las escuelas pero falta mucho más por hacer", comentó.



Una buena parte de los padres de familia trabajan, dijo, lo que implica dejar solos a sus hijos en sus casas, porque no hay condiciones de seguridad para que jueguen fuera como antaño.



"MAMÁ, ¿ME VOY A MORIR?"



Por Diyeth Arochi



Angely Félix Morales tenía sólo 6 años cuando recibió el diagnóstico de que tenía diabetes y por difícil que parezca, no tuvo dificultades para adaptarse a su nueva vida.



Lo que sí recuerda es que primero estaba asustada, pues veía llorar a su mamá frecuentemente.



“Primero estaba asustada porque mi mamá estaba llorando y hasta pensé que me iba a morir, me acuerdo, y le pregunté a mi mamá, le dije: ‘Mamá, ¿me voy a morir?’.



“Y luego me dijo: ‘No’ y ya en ese momento fue como que se calmó un poco, pero no (no tuvo dificultades para adaptarse a su nueva vida), fue como un cambio”, relató.