Busca PRD en Sonora sumar fuerzas con los ciudadanos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En Sonora el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sumará fuerzas con los ciudadanos y partidos políticos para lograr un cambio que permita, desde el Gobierno, apuntalar el desarrollo de la entidad, expresó Ángel Ávila Romero.



"Vamos a actuar juntos porque queremos un cambio tanto a nivel nacional como en el Estado", sostuvo el presidente del Consejo Nacional de ese instituto político en entrevista para EL IMPARCIAL.



El Frente Ciudadano por México conformado por el PRD, el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, dijo, tendrá efectos en el País para las elecciones de 2018, así como en el proceso electoral para los distintos cargos en Sonora.



Refirió que, como partido integrante del Frente, tienen el reto de fomentar las candidaturas ciudadanas y que éstas representen al menos el 30% del total, para que personas que no tienen militancia puedan tomar decisiones políticas.



"No se trata de que sean sólo militantes políticos y que nosotros mismos nos repartamos las candidaturas, sino que, como Frente Ciudadano, pueda incluir a ciudadanos que participen en la política y en ese sentido, el Frente y el PRD harán lo propio para abrir los espacios", apuntó.



CANDIDATURAS CIUDADANAS



El incluir candidaturas de ciudadanos, consideró, es la única forma en que el Frente Ciudadano por México y los partidos que lo integran generen credibilidad ante el electorado, y a partir de ello se puedan construir mayorías.



"Aquí en Sonora nuestra dirigencia está en contacto con ellos (ciudadanos) para decirles que las puertas están abiertas y que no estén sólo acompañando desde la sociedad civil decisiones políticas, sino que sean partícipes de las decisiones políticas", mencionó.



En otros estados ya han logrado, como muestra de la unidad, señaló Ávila Romero, que diputados en los congresos locales trabajen, por ejemplo, en una agenda legislativa conjunta para los presupuestos del próximo año.



Respecto a la salida de políticos de otros partidos, como ha ocurrido recientemente en el PAN, comentó que no se prevé en el caso del PRD, y que de ese partido se han ido los que se tenían que ir, y quienes lo han hecho tuvieron resultados negativos.



"En ese tema de la desbandada te puedo decir que muchos de los compañeros que se han ido se van solos a buscar sus intereses personales, que además ni siquiera les salen, en cambio el PRD a nivel nacional vive una reconfiguración con nuevos liderazgos", opinó.



Respecto a las candidaturas independientes de políticos que han desertado de sus partidos políticos, indicó que éstos no generan credibilidad porque no provienen de los ciudadanos, sino que son políticos profesionales que no lograron candidaturas en sus partidos.



Es por ello, continuó Ávila Romero, que el Frente Ciudadano por México se colocó ya como la primera opción entre el electorado del País, porque la gente no quiere otros seis años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



"La gente no va a votar por el PRI, eso está claro, y a López Obrador lo ven como un tema sectario, él cree que él solo puede gobernar al País como si estuviéramos en los 50 o 60 en México, donde el Presidente gobernaba a los otros dos poderes y a su partido", enfatizó.



En las elecciones del 2018, admitió, será clave para la toma de decisiones la información que les llegue a los ciudadanos sobre los candidatos y sus propuestas, ya que es la gente la que de ahora en adelante premiará o castigará a los buenos o malos gobiernos.