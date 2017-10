Muralista crea arte con sentido social

CABORCA(GH)

Tras dedicarle más de 30 años de su vida al arte, Marcos Gama Becerra está convencido que mediante éste se puede tocar el corazón de la gente y sensibilizarlos sobre diversos problemas sociales.



El pintor de caballete, muralista y artista plástico de 55 años de edad, aseguró que una buena obra de arte con enfoque social, educación de calidad y sensibilización en estos temas hacia los niños y jóvenes, puede influir más en una sociedad asediada por la violencia y la desigualdad, que un arma de fuego.



La mayoría de los artistas, aunque viven en un mundo capitalista y tienen necesidades como todos, aseguró, no hacen sus obras para cobrar, si no para que alguien comparta sus sentimientos y despierte en ellos cierta empatía y conciencia sobre el tema de la obra.



"La satisfacción más grande, más que premios en efectivo o reconocimientos en papel, en metal, han sido invitaciones subterráneas que me han hecho a exposiciones por denuncias sociales.



"Por eso mi interés de ir a Europa, me gasté todo pero no lo lamento, me identifico con la denuncia social en beneficio de la gente", apuntó.



El arte es una excelente plataforma de denuncia ciudadana ante los actos de injusticia humana, subrayó.local, citó como ejemplo que a través de sus obras busca plasmar el dolor que viven los migrantes y la falta de apoyo a la cultura en la región, que con tanto potencial solo parece presumir su carne asada.



Lamentó que en México, y en especial en Sonora, no se le dé el impulso necesario a los diversos tipos de expresiones artísticas, pues está convencido que está lleno de talentos.



"Las administraciones se han olvidado del arte, lo he comprobado, lo he visto en Europa, en otros países, en otros estados de la república, como significativamente han variado las estadísticas de delincuencia y vandalismo cuando han involucrado a esos grupos olvidados.



"Estamos en un estado de la república culturalmente pobre, es un semillero increíble de talento, hay gente que escribe sin haber estudiado, que pinta sin haber estudiado", señaló.