Agroindustrias del Norte abre sucursal en Navojoa de Innovación Agrícola

NAVOJOA(GH)

La familia Agroindustrias del Norte sigue creciendo con la inauguración de la primera sucursal en Navojoa de la empresa Innovación Agrícola, la cual está ubicada en las calles Campeche y J. Almada de la colonia Juárez.



Marco Ojeda Elías, director general de Agroindustrias del Norte, expresó que la empresa además de ofrecer productos para la agricultura sustentable, de forma gratuita brinda orientación de campo a los productores para que obtengan mejor rendimiento por hectárea.



"Esta empresa tiene 48 años, no somos nuevos, es de un grupo de agricultores de tal forma que entendemos lo que siente un agricultor porque ellos son los que están sentados en nuestro Consejo", destacó.



Lo último en tecnología verde y con técnicas modernas para la producción de alimentos sin residuos tóxicos, además de productos de alta calidad, es lo que diferencía a la empresa, lo cual ayuda al agricultor a ser más competitivo.



"No hay otra empresa en México que tenga tanta presencia en campo", abundó, "son 48 años y hemos innovado de manera constante, por eso Agroindustrias del Norte saca Innovación Agrícola, porque la agricultura ha venido creciendo de una manera muy dinámica y nosotros tenemos que irnos adaptando y trayendo lo último en tecnología".



Agroindustrias del Norte fue certificada hace más de 10 años como una empresa socialmente responsable, destacó, además está en primer lugar como súper empresa en expansión, entre otros distintivos como el premio nacional de campo limpio en recolección y confinamiento de envases vacíos de productos.



"Es una empresa que no sólo busca hacer las cosas sino que busca hacerlas bien; somos una empresa mexicana y nos avala el TEC de Monterrey; somos Top Company, estamos dentro de las empresas más influyentes de México", resaltó, "no solamente estamos creciendo sino que estamos haciéndolo bien, con un respeto al empleado, al medio ambiente y ética profesional hacia el mercado".



En la inauguración estuvieron presentes el ingeniero Jaime Vega Gaxiola, gerente Regional de Innovación Agrícola; el licenciado Óscar Valdez López, director Comercial de la empresa; el alcalde de Navojoa, Raúl Silva Vela, entre otras personalidades.