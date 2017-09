Denuncia mamá bullying a hija con huelga de hambre en el Sur

BACOBAMPO, Etchojoa(GH)

Alrededor de 207 alumnos de la Escuela Secundaria Federal de Bacobampo pierden clases porque un grupo de padres de familia tomaron las instalaciones, inconformes con el director del plantel, quien con documentos defendió su postura.



Una madre de familia manifestó que mantiene huelga de hambre desde el martes pasado para presionar a las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para que remuevan al director José Guadalupe Osuna Hernández.



La mujer acusa al director de no actuar a tiempo ante un problema de bullying contra su hija, acusación que negó Osuna Hernández.



"Hubo un pleito adentro del plantel entre mi hija y la otra niña y el director no hizo nada", expresó la mamá, "mi hija estaba sufriendo de bullying al grado de pedirme que la sacara de la escuela".



"Pasó el tiempo y las niñas se pelearon y después del pleito el director no me llamó, me mandó llamar hasta los ocho días y ahí me dijo que me llegaría un citatorio del tutelar de menores".



Osuna Hernández, director de la secundaria, con documentos en mano explicó que las menores habían discutido dentro del plantel por lo que intervino de manera verbal, pero las niñas se pelearon al salir de clases afuera de la escuela.



"Nosotros no tuvimos nada que ver con la denuncia anteItama, aquí quien procedió en su momento fue la abuela de la afectada", dijo.