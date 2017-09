Flota camaronera no zarpará vía lastre en Guaymas

GUAYMAS(GH)

Más del 80% de la flota camaronera no saldrá vía lastre esta temporada, al presumir que en las zonas cercanas a Guaymas hay cardúmenes suficientes para que los pescadores trabajen los primeros días.



El capitán de Puerto, Antonio Burgueño Guardado, informó que a pesar de que el 16 de septiembre a las 06:00 horas se levanta la veda del "oro rosado" en altamar, hasta el momento solamente se ha entregado un despacho vía lastre a un barco camaronero.



Indicó que la mayoría de las embarcaciones mayores no han completado el trámite de los despachos de los tripulantes porque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aún realiza las inspecciones de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas.



"En años anteriores a estas fechas ya había salido el 50% de los barcos camaroneros, este ciclo no ha habido interés porque se prevé que en las zonas cercanas a Guaymas haya producción.



"A eso le apuestan los pescadores, están confiados por las capturas de los ribereños", puntualizó.



En el primer viaje de esta pesquería la mayoría de los barcos de este puerto trabajarán desde Guaymas hasta Yávaros, y no hasta Topolobampo", expuso, "como en años anteriores, para ahorrar gastos de combustible.



"Esperamos que mañana (hoy) los pescadores inicien con la solicitud de despachos, quizás algunos se aventuren a salir vía lastre entre el jueves y viernes para permanecer en la zona cercana al puerto donde pescarán y los otros lo harán desde los muelles a las 06:00 horas", abundó.



En esta temporada se espera que salgan entre 140 y 160 barcos, de los 175 que tienen los permisos activos en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.



Los barcos que se van vía lastre tienen permiso para salir de los muelles antes del levantamiento de la veda del camarón para buscar la zona que más le convenga para pescar, pero ellos también iniciarán actividades en la fecha que se indicó el 16 de septiembre a las 06:00 horas.