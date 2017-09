Interponen denuncia por discriminación a joven de Asperger

(GH)

Laura y Ángel denunciaron a DIF con sede en Magdalena de Kino por actos violatorios de sus derechos humanos y los de Carlos, hijo de ella, un adolescente que vive con síndrome de Asperger; entre otros hechos, aseguran que recibieron amenazas y que les fue negado el apoyo para atender al joven.



Laura Alejandrina Camacho Cuadras y su esposo Ángel Rafael Osorio Valenzuela, presentaron una denuncia contra la directora de dicha instancia, "Jimena" (Grijalva Abreu, según el directorio del municipio) ante las autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Hermosillo.



Carlos es un adolescente, de 14 años, que tiene conductas violentas, ha golpeado a su madre y a personas desconocidas, además de causar estragos en la vía pública como romper vidrios de tiendas y automóviles, por lo que su familia busca internarlo en una clínica que pueda ayudarlo.



Aseguran que no encuentran una solución a su problema, puesto que la institución los acusa de querer abandonar al menor; los afectados afirman que "en un tronar de dedos", la directora anunció ser capaz de meter a la cárcel a Ángel Rafael.



"Dicen que él (Ángel) me está diciendo que yo me deshaga de mi hijo; en ningún momento mi pareja me está metiendo ideas en la cabeza, al contrario, los dos estamos haciendo la lucha para tener a mi hijo en una parte segura donde no siga cometiendo errores y no le pase nada malo", dijo Laura.



La última situación problemática de Carlos, se dio cuando escapó de casa y DIF lo puso en resguardo; cuando su madre acudió por él, le fue requerida su identificación oficial que afirma es de Guasave, Sinaloa.



La directora le dijo a la mamá que lo único que podía hacer era darle dinero para comprar un pasaje y que se regresara a su tierra.



Laura padece diabetes y problemas cardiacos y Ángel está en silla de ruedas.