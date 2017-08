Atrapa mariguana y "crystal" a jóvenes en Caborca: CAPA

CABORCA, Sonora(GH)

Jóvenes que ya consumen mariguana y la droga sintética “crystal” son los que más acuden al Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), informó Anayansi Juárez Félix.



Los adolescentes en edad de secundaria representan el mayor porcentaje de sus pacientes, señaló la sicóloga y coordinadora del CAPA de Caborca, pues son las autoridades de estos planteles educativos quienes están más alerta al respecto y ante cualquier sospecha de consumo, canalizan a los menores hacia este Centro.



Recordó que su población objetivo son los adolescentes de 12 a 17 años de edad que inician su consumo de drogas, sin embargo sí llegan a atender a adultos consumidores de drogas o alcohol y según sea el caso, se valoran y se les atiende o canaliza hacia la atención que requieran.



“No puedo decir que es lo que más consumen (tipo de drogas en Caborca), pero sí que es lo que más llega aquí al Centro, que no es lo mismo”.



“Lo que más llega aquí son consumidores de mariguana, después el crystal, hay jóvenes adolescentes consumidores de crystal, hay mujeres, incluso nos han tocado recibir mujeres embarazadas consumidoras de crystal”, lamentó Juárez Félix.



La mariguana ya no se está considerando tanto como una droga de segundo uso si no de introducción, dijo, pues es la droga que comúnmente comienzan a usar primero los menores, junto con el alcohol y el cigarro.



Advirtió que la situación del "crystal" es muy preocupante pues esta sustancia es altamente adictiva con grandes consecuencias físicas, sicológicas y familiares.