Colonias de Agua Prieta están en riesgo: UMPC

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Varias zonas de riesgo hay en esta frontera durante época de lluvias y son entre 20 y 25 familias las que están en peligro por vivir en áreas de inundaciones o cerca de arroyos.



El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Aarón Menchaca López, manifestó que las zonas de peligro están en las colonias: Ferrocarril, Ladrillera, la parte Sur de la ciudad e Infonavit Alamito.



En esta frontera hay dos arroyos que tienen varias divisiones a lo largo de la ciudad, que son los que representan peligro para algunas familias aguapretenses, a quienes parte de sus propiedades las ha invadido el arroyo.



"Tenemos un reporte de alrededor de, si no me equivoco, el dato lo tengo en la oficina, de 20 a 25 familias en zona de riesgo ya alta, son los que tenemos, no es mucho porque la gente se ha ido tratando de reubicar", abundó.



El peligro para estas familias, indicó Menchaca López, son las inundaciones y el crecimiento que tiene el arroyo cada año, incluso algunos patios de viviendas ya son parte del arroyo.



Estas casas que se ubican a pocos metros de los arroyos son asentamientos ilegales, explicó, las personas simplemente llegaron e invadieron la propiedad que consideraron adecuada para asentarse.



"Igual tienen sus pláticas ahí en Sindicatura para tema de reubicación, pero creo que no han llegado a un acuerdo todavía", agregó el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil.