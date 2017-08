Reciben seis residentes de SLRC aparatos auditivos

SAN LUIS RÍO COLORADO(GH)

Nely Álvarez, quien vive con una discapacidad auditiva desde los cinco años de edad, fue una de las beneficiadas con un aparato auditivo que le permitirá tener una mejore comunicación con su familia, gracias a las gestiones de Epifanio "Pano" Salido, quien después de conocer su caso y el de otros cinco sanluisinos, concretó este apoyo, se informó en un comunicado.



La travesura de unos niños al tronar unos cuetes cerca de su rostro, afectaron la capacidad auditiva de Nely, cuyos padres no tenían los recursos económicos para que recibiera tratamiento.



La joven madre, originaria de Mexicali, Baja California, pero que desde hace 20 años radica en SLRC, detalla el comunicado, tampoco pudo aprender el lenguaje de señas porque vivían en un campo de Mexicali y su madre no la podía llevar a la escuela especial porque les quedaba muy lejos.



Tras acudir a la Oficina de Enlace de los Diputados del PRI en esta frontera, recibió en pocas semanas la ayuda de un aparato auditivo, por lo que agradeció a Salido y recomendó a quienes necesitan de algún apoyo acercarse a solicitarlo.



"Yo le diría a la gente que necesita ayuda para sus hijos o para ellos, que se acerquen aquí para que los apoyen y puedan estudiar, porque eso fue lo que me hizo falta a mi. Muchas gracias al diputado "Pano" Salido por haberme apoyado con el aparato auditivo", señaló Nely.