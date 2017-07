Llaman a prevenir presencia de amiba libre en balnearios

Navojoa(GH)

En los últimos dos meses han suspendido de manera temporal cuatro balnearios de Navojoa y Álamos por la presencia de la amiba de la vida libre, informó Raúl Campoy Ruiz.



"Fueron dos lugares en Álamos y dos en Navojoa; al detectarse en base en laboratorio estatal solicitamos la medida de suspensión preventiva para que se haga el tratamiento adecuado y se libere", agregó.



El jefe de regulación sanitaria de Navojoa dijo que los propietarios tienen cinco días hábiles para que las albercas cumplan con las normas sanitarias.



Recomendó a los usuarios a tener cuidado y a los propietarios de los balnearios para que den manteniendo constante a las albercas pues en temporada de lluvia existe más riesgo de contaminación.



"No significa que son las únicas, pueden aumentar ahora que se vienen las temporadas de lluvia y viento hay mayor riesgo si no se les da un tratamiento adecuado a dichos lugares no", agregó.