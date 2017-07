"Secuestran" malas prácticas sindicales a empresas, afirman

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Empresarios están prácticamente "secuestrados" por malas prácticas sindicales y hay empresas que evalúan instalarse en el Estado, pero que se detienen por los problemas de tipo sindical, señalaron líderes empresariales.



"Prácticamente tienen secuestrados a los empresarios y a sus empresas para satisfacer sus intereses. Esto se presta mucho para alejar las inversiones, tanto de empresarios establecidos aquí que quieren invertir más, como los de fuera que la piensan para invertir en Sonora", afirmó Martín Zalazar Zavala.



El líder empresarial puntualizó que el tema también le corresponde a la autoridad y que mientras ésta se muestre ineficiente ante la problemática, los sindicatos seguirán aprovechándose del poder que tienen sobre los trabajadores.



"En muchos casos, ignorando la Ley, se prestan a las malas prácticas -comunes de algunos sindicatos-, como medida de presión", realzó, "pero, ¿a que empresario le gusta qué le cierren nomás porque sí el negocio?".



Gerardo González Guerra, director de Secomex, proveedora multinacional, denunció en días pasados que los paros organizados por la CTM en empresas del Parque Industrial en la capital del Estadofueron la causa de que Ford decidiera no producir el auto Focus en la planta sonorense.



Santiago René Gluyas Ozuna, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), enfatizó que en otras entidades de México se han instalado empresas del sector automotriz, aeroespacial y otras del gremio industrial, mientras que Sonora no tiene el mismo crecimiento.



"Las empresas que están evaluando instalarse en Sonora ven los problemas que se están teniendo de tipo sindical y se están deteniendo las inversiones, o evalúan instalarse en otras partes del País", aseveró.



El empresario manifestó que definitivamente hay mucho por hacer, pues ni a los sindicatos, empresarios ni al Gobierno del Estado les conviene que las inversiones se vayan a otra parte.



"Todos nos vamos a beneficiar, desde la creación de empleos a una economía más fuerte; creo que tenemos que trabajar más fuerte para atraer inversiones al Estado", agregó.



VE ESTABILIDAD LABORAL



En contraste, Armando Barajas Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), expresó que tanto él, como los socios, ven estabilidad en el clima laboral y oportunidades en Sonora.



"Desde la perspectiva de los socios de Canacintra vemos que hay futuro", señaló, "hay estabilidad porque tenemos comunicación con los trabajadores, con las autoridades y con los sindicatos".



Externó que si en el Estado hubiera un escenario inestable, no existiría el avance que se ha tenido en la creación de nuevas fuentes de empleo que generan una economía que se siente en el bolsillo de muchos.



"Que haya un buen clima laboral es fundamental tanto para las inversiones locales como para las extranjeras, cualquiera va a querer llegar a donde hay paz, tranquilidad y diálolgo", concluyó Barajas Torres.



CRECIMIENTO



Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo, indicó que el bienestar de las empresas y de sus sindicatos ha contribuido para que hoy en día la entidad tenga una tasa de crecimiento anual superior al 5%, por encima de la media nacional.



Refirió que actualmente la tasa de desempleo en Sonora sólo es de 3.6%, cuando en países como Estados Unidos y otros del continente europeo rebasa el 5%.



"En Sonora tenemos una excelente comunicación con las organizaciones empresariales y con los líderes sindicales, hay una permanente comunicación con ellos y juntos estamos construyendo la paz laboral", expuso.



En respuesta a los empresarios que afirman que peligra la llegada de nuevas inversiones al Estado por excesos sindicales, respondió que si hubiera inestabilidad laboral en las empresas nadie hubiera invertido en Sonora.