Buscará perfiles idóneos para su equipo de trabajo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como rector electo Enrique Velázquez Contreras habrá de buscar los perfiles idóneos de quienes serán los miembros que lo acompañarán en su equipo de trabajo en este periodo de cuatro años.



Enrique Velázquez Contreras, quien se desempeña como secretario general académico, tomará protesta el 16 de junio luego que el actual rector, Heriberto Grijalva Monteverde, deje su cargo el 15 de junio.



"Lo que estamos proponiendo en concreto es crear una oficina de atención directa de los sindicatos, tenemos distribuidas las relaciones con los sindicatos y llegamos a esta fecha de revisión de los contratos colectivos con mucha tarea acumulada", expuso.



"La gente que expresamente se manifestó en contra de su servidor", dijo, "ojalá me den la oportunidad de platicar con ellos, porque lo que a mí me interesa es sacar adelante todos los proyectos que sean pertinentes para la Universidad de Sonora".



Señaló que habrá de revisar ideas de los otros candidatos.



"Voy a revisar y comentar con ellos las ideas de transparencia y rendición de cuentas", explicó, "el doctor Rafael Ramírez traía una propuesta muy interesante, la propuesta del doctor Joel Espejel, es muy importante también, la vinculación con la industria, entre otras".



SESIÓN DE 12 HORAS



En una sesión de casi doce horas, los quince miembros de la Junta Universitaria revisaron los planes de desarrollo institucional de los seis candidatos para designar a Enrique Velázquez como nuevo rector de la Alma Máter.



Por orden alfabético, los candidatos comenzaron con su comparecencia en las instalaciones de la Junta desde las 08:30 horas, con media hora para presentar su plan de desarrollo y media hora para preguntas de los miembros de la junta.



A las 15:30 horas el último candidato concluyó con su presentación para que los 15 miembros de la junta tomaran un receso y después reanudaran la sesión a las 20:00 horas aen para anunciar a quién eligieron como rector.



Con diez votos a favor para Velázquez Contreras, cuatro para Amelia Iruretagoyena Quiroz y uno para Ezequiel Rodríguez, los 14 miembros de la junta y el actual rector, como miembro ex oficio, decidieron quién llevará las riendas de la Unison.



LARGO PROCESO



El ingeniero Jorge Gómez del Campo Laborín, presidente en turno de la Junta Universitaria, fue el encargado de anunciar a quien fue nombrado rector y que asumirá su cargo a partir del 16 de junio.



"La Junta Universitaria implementó y dio seguimiento a este proceso con una actitud abierta a todos los puntos de vista emanados de la comunidad universitaria, con pleno respeto a las personas, a sus ideas y a las argumentaciones con las que fundamentaron sus opiniones y propuestas", dijo.



Luego de más de tres meses que se anunció la convocatoria para el proceso de nombramiento a rector, donde 14 académicos se registraron para ocupar el cargo, y seis candidatos finales, el proceso concluyó ayer lunes con la designación del nuevo rector.



El actual secretario general académico continuará con su cargo durante los tres meses que restan de la actual administración, en los cuales definirá a su equipo de trabajo que lo acompañará en los próximos cuatro años.