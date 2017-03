Clientes de clínicas dentales "piratas" corren riesgos de salud

Navojoa(GH)

Desde el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida), hepatitis y hongos en la boca pudieron haber adquirido quienes fueron atendidos en clínicas clandestinas de ortodoncia, expresó Leandro Matán Polanco.



El coordinador Jurisdiccional de Salud Bucal manifestó su preocupación por la existencia de clínicas clandestinas, las cuales ponen en riesgo la salud de los ciudadanos.



"Hay riesgo de muchas enfermedades por transmisión de contacto con instrumentos que puedan estar infectados con alguna bacteria", abundó, "además que los trabajos no pueden quedar bien, el cliente tira el dinero a la basura".



Aseveró que personal de la Jurisdicción Sanitaria número 5, visitará a los odontólogos de la ciudad para asegurarse que cuenten con los permisos e instrumental esterilizados.



"Ojalá que no haya afectados, pero hay cierto riesgo a que se presenten personas con infecciones", añadió, "desgraciadamente la gente busca lo barato no se fija en el riesgo".



En días pasados, personal de Control Sanitario clausuró dos clínicas dentales "piratas", una de ellas en un hotel y otra en una casa habitación.