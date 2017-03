Hoteles están al 70% de ocupación en San Carlos

Guaymas(GH)

El 70% de los cuartos de hotel de San Carlos se encuentran reservados para el período de Semana Santa, por vacacionistas principalmente de Sonora y Sinaloa, reveló Mauricio Monreal González.



El tesorero de la Oficina de Convenciones y Visitantes, auguró que este año el período Santo podría ser mejor a los anteriores, porque desde el puente de febrero, los hoteles han estado llenos durante los fines de semana.



Indicó que las expectativas de los prestadores de servicios es mantener ocupados el 100% de los cuartos de hotel, condominios, casas y departamentos durante dos semanas de la Cuaresma.



"Consideramos que esta Semana Santa va a estar mejor que otros años, porque desde febrero hemos estado llenos, algo que no había pasado antes, consideramos que es porque la gente ya no puede viajar a Estados Unidos como otros años", subrayó.



El trabajo de promoción que ha realizado la OCV en los diferentes municipios de Sonora, indicó, se ve reflejada en la presencia de visitantes en su mayoría de hermosillenses y cajemenses.



"Tenemos reservaciones de sonorenses", externó, "pero también hay de turistas de Sinaloa, en Guaymas se han reportado también de Chihuahua aunque su presencia es menor, al igual que de los de Baja California".



La temporada de bodas, destacó, este año también permanecerá activa hasta diciembre, como en los dos últimos años, con un buen número de invitados, lo que aumenta la derrama económica en los hoteles, tiendas de conveniencia, restaurantes y gasolineras.



Monreal González invitó a las personas que aún no han realizado sus reservaciones para la Semana Mayor o Pascua a hacerlo con tiempo para que puedan disfrutar de Guaymas y San Carlos sin problemas.