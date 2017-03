Empieza a crecer flujo migratorio por el Desierto

ALTAR(GH)

A pesar de los peligros en su travesía y las políticas de Donald Trump, poco a poco se empieza a percibir un aumento en el flujo migratorio por este pueblo fronterizo.



El número de migrantes que acuden al Ccamyn, indicador de la afluencia migratoria por Altar, ya incrementó este fin de semana, informó Sarah Abdala Manríquez.



Del sábado a la fecha, señaló la administradora del Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (Ccamyn), han atendido a casi el doble del promedio diario que mantenían desde que inició el año.



Citó como ejemplo que el viernes aún apoyaron con comida a 10 migrantes, pero para el sábado el número se duplicó y ayudaron a 20 centroamericanos y mexicanos del Sur del País.



Este aumento en el flujo migratorio ya era esperado, expuso, pues año con año, es a partir de marzo cuando observan este incremento, debido principalmente a que el clima se vuelve un poco más templado y propicio para cruzar el desierto.



"Este fin subió, llegaron 18 esta mañana, anteriormente llegaban como unos 10 ó 9", abundó.



Durante los meses muy fríos en el invierno, o los muy cálidos durante el verano, explicó, el número de atenciones a migrantes disminuye de forma drástica, ya que el clima dificulta aún más cruzar por el desierto.



Destacó que en contraste durante los meses templados del año el flujo migratorio aumenta de forma visible, pues en el Ccamyn atienden a cerca de 50 migrantes por día o más, incluso llegan a los 100.



Polleros les cobran 5 mil dólares a EU



Caborca.- Tras ser deportado en la era de Trump, Héctor Luca López manifestó que insistirá en cruzar de forma ilegal hacia los Estados Unidos, pero la cuota es de cinco mil dólares.



Esta cuantiosa suma que equivale a aproximadamente 100 mil pesos con la paridad cambiaria actual se le exigen para cruzar en grupo y con la guía de un pollero.



Si intentaran cruzar solo hay personas en el monte que los detienen e impiden su paso al no haber pagado una especie de "derecho de piso", lamentó.



Hace años cuando cruzó por primera vez y del cual no quiso precisar cuando el originario de Guasave, Sinaloa, viajó en grupo y recorrieron el desierto de Altar por 10 días, hasta que llegaron a una carretera "en medio de la nada" ya en Arizona, donde los recogieron.



Explicó que lleva cerca de cuatro días en Caborca apoyado por instituciones que dan alimento a los migrantes, pues espera que sus hermanos que aún viven en Los Ángeles, California, le apoyen con el dinero para volver a cruzar.



Esta época del año es ideal para intentar cruzar el desierto, manifestó, pues el clima templado hace menos pesado el viaje.



"Es más frío, mejor el frío que el calor", agregó, "no sé cuándo me aviente, pero un día de estos, por aquí, por el desierto".



Desde 1997, el pueblo de Altar se convirtióen lugar de reunión de decenas de migrantes que esperan a los guías y polleros para poder cruzar por El Sásabe para llegar a Estados Unidos.