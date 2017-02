CANANEA(GH)

Se conocieron cuando tenían 13 años porque sus madres, que eran amigas, los presentaron, y justo 13 años después esos adolescentes ya jóvenes, se reencontraron y convirtieron en los esposos Silvas Íñiguez.



Dejaron de verse poco más de una década porque Miguel Ángel Silvas por motivos ajenos a él, tuvo que abandonar la ciudad durante ese tiempo, pero en cuanto regresó buscó a su amada "Nelita".



Intentó encontrarla muchas veces sin éxito, ella también trató de volverse a ver con él en secreto cuando supo que había vuelto, pero el destino y Tere Madrid fueron quienes los reencontraron.



Siempre estuvieron muy cerca el uno del otro, coincidieron, fue tal vez una distancia de dos cuadras en las que andaban y donde no pudieron encontrarse, a pesar de desearlo.



"Fuimos el 20 de noviembre de 1971 (a una boda que fue su primera salida) y los primeros de enero yo ya estaba haciendo la casa", relató Miguel Ángel, quien no olvidó los detalles del reencuentro.



Fue un noviazgo de seis meses, no necesitaron más para saber que eran el uno para el otro y el 23 de julio de 1972 la pareja contrajo matrimonio.



Tuvieron tres hijos, dos hombres y una mujer, quienes les han dado hasta la fecha seis nietos, a quienes consienten tanto como cualquier abuelo suele hacerlo.



La pareja cumplirá dentro de pocos meses 45 años de matrimonio, tiempo en el que han sido esposos, amigos, pero también socios pues trabajan juntos casi desde que se casaron.