Sólo dos hidrantes operan en Cananea

Cananea(GH)

Alrededor de 80 hidrantes hay en diferentes puntos de la ciudad, pero sólo dos son los que utilizan Bomberos de Cananea, ya que el resto no tiene la presión suficiente o no funcionan.



El comandante Antonio Bracamonte indicó que los Bomberos tienen un hidrante en cada estación para abastecerse de agua y hay uno más que está en la cuadra del Ayuntamiento, pero no hay necesidad de utilizarlo de forma frecuente.



"Es mucha la presión que se requiere para un hidrante y un local o una casa pues es menos, entonces pienso que si se le da la presión a los hidrantes reventaría las tuberías de las casas", externó.



Las tomas de agua para incendios con las que cuentan en las estaciones, agregó, funcionan bien porque están conectados a tuberías de agua grandes, lo que hace que tengan la presión adecuada.



El resto que hay en la ciudad tienen desperfectos, algunos ya están obsoletos y en otros casos los hidrantes no tienen la presión suficiente y se requeriría de adecuaciones por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA).



"Sería excelente que hubiera (hidrantes) en cada esquina, de cada colonia", apuntó, "no tendríamos que estar viniendo nosotros hasta las estaciones a cargar agua".