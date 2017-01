Escasea producción de peces en Sonora

Guaymas(GH)

En un 30% se escaseó la producción de peces en Sonora, en los últimos 5 años lo que ha derivado el incremento de precios en algunas especies, de acuerdo con la oferta y demanda de cada especie.



El jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura, Arnulfo Navarro Carrillo, informó que hoy día los hombres de mar captural solamente jurel porque la sierra y otras escamas de temporada están escasas.



Subrayó que desde el 2012, el sector pesquero resiente la falta de especies marinas, entre las cuales se encuentran la escama, sardina, calamar gigante y camarón.



"Se han registrado aumentos de peces, no mucho pero si ha habido, eso se maneja de acuerdo a la oferta y la demanda como las demás especies, como el camarón que ha tenido altas y bajas", expuso.



En años anteriores, expuso, en estas fechas se pescaba jurel, sierra, corvina, cabrilla, cochito, lenguado y otras escamas.



La líder del sector ribereño, Manuela Ojeda Amador, consideró que la reducción de especies marinas en el mar se debe principalmente a efectos climatológicos.



Destacó que aunado a esto, no se cuida la época de reproducción de la fauna marina, lo que ocasiona que los volúmenes de producción mermen durante las temporadas de pesca.



Para lograr que la pesca vuelva a ser productiva, opinó, se requiere el apoyo real de los gobiernos y la suma de los pescadores.



"La actividad pesquera ha venido de más a menos porque no hay vigilancia, externó, por poner un ejemplo en la época de veda del camarón, algunas pangas no dejan de pescarlo, y eso lo denunciamos cada año y nadie hace nada".