Pierde caseta de Guaymas $300 mil en peaje por tomas

Guaymas(GH)

Caminos y Puentes Federales (Capufe) ha dejado de cobrar más de 300 mil pesos por 40 horas en cuatro días de manifestaciones del No al gasolinazo con paso libre en la caseta de peaje de Guaymas.



De acuerdo con el aforo vehicular que realiza la Policía Federal (PF) en la caseta de cuota de la ciudad, en promedio pasan dos carros por minuto, lo que representa la circulación sin pago de cerca de mil 440 automóviles.



Es decir, son más de 80 mil pesos diarios que no entran a la caja registradora de Caminos y Puentes Federales en la caseta de cuota local, eso sumado a los otros tres días de liberación, suma una cantidad de más de 300 mil pesos.



"Aquí nos vamos a quedar porque en febrero viene otra alza del diesel y la gasolina, no nos vamos a quitar, somos pocos los que estamos participando pero no importa, Guaymas también tendrá su caseta liberada por doce horas", expresó Sol López.



Al iniciar la toma de caseta de cobro para liberar el paso libr, se sumaron 20 personas, las cuales eran relevadas por guaymenses, y en la actualidad quedan sólo cinco personas, quienes han permanecido de 8 a 12 horas al día.



En esta lucha a excepción de Sol López, participan adultos que rebasan los 60 años de edad, que son apolíticos y viven en sectores de vulnerabilidad económica.



Buscan homologación



En San Luis, en espera de llegar a un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Hacienda se encuentran los expendedores de gasolina de la franja fronteriza, ante la posibilidad de una reducción al costo por litro del combustible, tras el aumento.



El empresario Luis Carlos Valencia, manifestó que luego de haber participado en las primeras tres reuniones en la que el total de los expendedores de la franja interactuaron con autoridades federales plateando la desventaja de la venta de combustible en la frontera por las gasolineras de lado estadounidense.



"El próximo martes o miércoles se plantearán los puntos técnicos para recuperar la homologación con el precio de su competencia equivalente en EU", estimó que en San Luis el precio homologado o con el estímulo fiscal, quedaría en $12.81.Ciudad Obregón.- En punto de las 11:00 horas de hoy sábado, decenas de cajemenses saldrán a la calle a exigir una vez más: No al gasolinazo, en una megamarcha.



Rosendo Arrayales Terán, activista en la localidad, señaló que el movimiento pacífico iniciará sobre la calle 200 frente al Teatro del Itson, para después recorrer la calle Miguel Alemán, la calle Galeana y culminar sobre las rúas 5 de Febrero y No. Reelección.



En ningún momento se hará uso de la violencia, ni de saqueos a ningún comercio o empresa, recalcó, y sólo se seguirá en busca del rechazo hacia las medidas que se han aplicado de manera indiscriminada.