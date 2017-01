Taxistas en Navojoa se suben la tarifa

NAVOJOA, Sonora(GH)

Aunque no de forma oficial, y debido al aumento de la gasolina, algunos taxistas de la ciudad subieran la tarifa del servicio.



En un recorrido realizado por EL IMPARCIAL en distintos sitios de taxis, los trabajadores del volante coincidieron que para "amortiguar" el aumento del combustible, dejan a consideración del cliente pagar de 10 a 20 pesos extras, de acuerdo con la distancia.



José Ricardo Talamate Ibarra, quien es taxista desde hace 49 años, manifestó que los usuarios no aceptan el incremento en la tarifa, ya que ellos también sufren la crisis económica.



“Hemos tratado de mantener los precios pero estamos muy forzados, ya no movemos el carro solo que sea muy necesario”, abundó, “a veces la gente sí entiende y nos da10 pesos más”.



Ramón Esquer Rodríguez, taxista desde hace 4 años dijo que el servicio que ofrecían en 50 pesos ahora lo dan por 60 ó 70 pesos ya que por el mismo dinero obtienen menos combustible.



“Antes le echaba 250 pesos de gasolina, medio tanque, ahora le pongo 100 pesos cuando mucho 150 pesos”, estimó, “hay poco trabajo, ayer apenas hice tres viajes, uno de 50 pesos, el segundo de 60 pesos y otro de 70 pesos”.



Jacobo Salazar, de 71 años de edad, el cual ha sido taxista durante 40 años, señaló que solo sus clientes de confianza le dan 10 pesos más luego de un servicio.



“Hemos tratado de mantener los precios pero estamos muy forzados, ya no movemos el carro solo que sea muy necesario”, abundó, “a veces la gente si entiende y nos da 10 pesos más”.