Agricultores de San José de Guaymas advierten alza del 10% en los cítricos

GUAYMAS, Sonora(GH)

Un alza de al menos un 10% en los precios nacionales de cítricos, alfalfa y otros perennes que son cultivados en el poblado San José, se aplicará en los siguientes días para hacerle frente al aumento del 18% en el diesel, advirtió Jesús Garza Osuna.



El líder ejidal subrayó que la mayoría de los agricultores del poblado San José, ubicado al Norte de la ciudad, no cuentan con subsidio de diesel agropecuario lo que dificulta mantenerse en la actividad con el incremento del combustible, lo que se agravará aún más próximamente con la liberación de su precio.



“En el ejido la mayoría de los productores, los pocos que quedamos trabajan con diesel y con este aumento el impacto es fuerte porque hay que recordar que no todos los ejidatarios contamos con apoyo de diesel de la Sagarpa”, externó.



Por lo anterior, dijo, buscan que se amplíe el padrón de subsidios de este combustible en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.



“La afectación es grave, para los pocos productores que quedan no genera tanta ganancia", subrayó, "se van a subir precios para recuperar un poco ese gasto que representa el incremento del diesel, estamos hablando de un 10% solo en el mercado nacional”.



Garza Osuna apuntó que en el ejido que representa el 2016 concluyó con una producción de más de 500 toneladas de cítricos y este año se prevé una cifra similar porque las lluvias que se registraron los últimos meses del año anterior favorecieron el desarrollo de las plantas.



Adelantó que mañana sostendrán una reunión con el personal del gasoducto para pactar finalmente el paso del gas por las tuberías instaladas en el ejido San José.