Prepara CPA propuesta para reducir prerrogativas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Será el lunes o martes cuando la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregue su propuesta para que el 50% de las prerrogativas de todos los partidos políticos sean destinadas para subsidiar el transporte urbano de abril a diciembre de este año.El pasado 11 de enero la titular del Ejecutivo estatal mencionó que elaboraba un plan para que las organizaciones políticas sólo recibieran la mitad de los recursos que se les destinarían en 2017, y ese dinero sirviera a los ciudadanos para no aumentar las tarifas del transporte."Yo creo que la voy a presentar el lunes o martes de la semana que entra, ahorita hay varias versiones sobre el proceso, una sería que vaya al Congreso de la Unión y otra que pudiera quedarse en nuestro ámbito."Es algo que mi jurídico lo va a checar, si puede ser algo que se quede en Sonora porque insisto, estos no son tiempos electorales, hay estados que sí tienen elecciones, tres estados, por lo tanto vamos a analizar la manera de que solo sea parte para el tema de Sonora", destacó.En cuanto a lo que señalaron algunos dirigentes de los partidos en Sonora de que era una buena medida, Pavlovich Arellano dijo que le dio mucho gusto escucharlos pues es algo importante."Me da mucho gusto a haber escuchado que muchos de los partidos políticos están de acuerdo y eso es importante, me da muchísimo gusto, sabía que lo verían con buenos ojos porque yo creo que a todos nos ayuda...".En cuanto a lo señalado por algunas cámaras y ciudadanos molestos con el alza de los combustibles sobre que el quitar el 50% de las prerrogativas a los partidos políticos no es la solución de raíz, la Gobernadora del Estado refirió que eso lo sabe, pero se hace lo correspondiente."Obviamente no es el fondo ni la raíz, el problema persiste, ya se los he dicho en muchas ocasiones, el tema es muy duro, el aumento a la gasolina del cual no estoy de acuerdo en la forma porque no son los tiempos en este momento para hacer este tipo de cosas...".A quienes les pide serenidad Claudia Pavlovich Arellano es los ciudadanos que se manifiestan en contra de la alza de los combustibles."Yo les pido a todos los que estén en contra de esta medida, muy difícil, pues solo les pido que tengan serenidad, y que si se manifiestan lo hagan de manera pacífica, no hay derecho para manifestarse y atacar a terceros o atacar a comercios o a los demás, pueden cada quien manifestarse y no estar de acuerdo, se vale.