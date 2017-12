Ford se reserva detalles sobre producción de Fusion en Hermosillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ford de México descartó el traslado de la producción de la nueva generación del modelo Fusion a China, es decir, el modelo 2018, pero no aclaró si a partir de 2019 este vehículo ya no se fabricará en Hermosillo.



Este miércoles, la agencia Reuters dio a conocer que Ford planea consolidar la producción global del Fusion en China a partir del 2020 y de ahí exportarlos hacia Estados Unidos y Europa.



"No tenemos planes de exportar la nueva generación del Fusion desde China a Norte América o Europa".



"Fusion es una parte importante de nuestro portafolio de automóviles. Tendremos más información para compartir de la nueva generación del Fusion mas adelante", indicó Ford vía correo electrónico.



De enero a noviembre, Ford fabricó 124 mil 612 unidades de Fusion, 52% menos que en el mismo periodo del año anterior cuando produjo 258 mil 596 unidades.



Medios locales en Hermosillo reportaron hace algunas semanas que Ford planea recortar 600 puestos de trabajo en la planta por cambios en la línea de producción.



Ford no aclaró si esta información es cierta y no quiso dar más detalles sobre la situación de la planta en Hermosillo.



La compañía tiene planes para incrementar la producción de vehículos en China, en una nueva planta en alianza con Changan Automobile, donde se fabricará el Focus, modelo que originalmente se iba a producir en una nueva planta en San Luis Potosí.