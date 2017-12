VIDEO: Deportan de EU a Mónica Paola Robles, esposa de Roberto Romero López

NOGALES, Sonora(GH)

Mónica Paola Robles Manzanedo, ex funcionaria estatal, y esposa de Roberto Romero López, ex secretario de Gobierno de la administración anterior, fue deportada esta mañana por Nogales, Sonora, donde permanecía detenida desde mayo de este año.



La ex diputada local fue custodiada por autoridades norteamericanas, quienes la entregaron a elementos de la PGR, Instituto Nacional de Migración y de la Policía Estatal de Seguridad Pública.



Robles Manzanedo tiene una orden de aprehensión girada por un juez federal por los delitos de falsedad de declaraciones ante una autoridad distinta a la judicial y por tráfico de influencias.







Los ex servidores públicos del anterior Gobierno, fueron detenidos en Tucson, Arizona, tras vencerse una de sus visas.



A Romero López y a Robles Manzanedo, ambos cercanos colaborados de Padrés Elías, la Interpol les había emitió una ficha roja para su búsqueda y localización el año pasado.



Ambos cuentan una orden de aprehensión librada por el Juez Segundo de Distrito en el estado de Sonora, y son investigados por el delito de tráfico de influencias y falsedad de declaraciones ante autoridad distintas a la judicial, en agravio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).