Crece flujo carretero Guaymas-Hermosillo

GUAYMAS(GH)

Un flujo de siete vehículos por minuto hacia el Norte y cinco hacia el Sur es el que registra hoy día la carretera Guaymas-Hermosillo, desde Los Pocitos (Hermosillo) a Vícam, informaron las autoridades de la Policía Federal (PF) de la Comisaría Guaymas.



Aunque el operativo de invierno 2017 en la vialidad federal, expusieron, dará inició a partir del 20 de diciembre, las 18 unidades con 23 elementos a bordo estarán disponibles en los 256+800 kilómetros que corresponden a la jurisdicción de la estación local para atender a los



viajeros.Se explicó que las autoridades federales tienen programados que el grueso de los vacacionistas transiten del 20 de diciembre en adelante para encontrarse con sus familiares en sus ciudades de origen, con motivo de la próxima Nochebuena y Navidad.



El operativo de invierno finalizará el 7 de enero a las 00:00 horas, una vez que los paisanos y vacacionistas nacionales hayan regresado a sus hogares tras disfrutar de las fiestas decembrinas en destinos al Norte o Sur del Municipio.



"En estos días se apoyará con todo nuestro personal a todos los usuarios que transiten por las carreteras, ahorita (ayer) andamos en supervisión en la carretera y por minuto están pasando con dirección Norte siete carros y al Sur unos cinco carros", externó uno de los mandos policiacos.



La Policía Federal recomendó a los conductores que planean salir a carretera a revisar las condiciones mecánicas automóvil, las llantas, el tanque de la gasolina, limpiar el parabrisas y espejos, y a llevar un botiquín de primeros auxilios, señales de alerta y paquete básico de herramientas.



También a no conducir cansados, a no detener su marcha en curvas, a no rebasar en tramos de doble sentido ni por el carril derecho, respetar los límites de velocidad, mantener por lo menos cinco metros de distancia con el vehículo de enfrente y conservar las luces encendidas.