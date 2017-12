Todo por amor a juguetes artesanales

NAVOJOA(GH)

Con empeño Abigail Sandoval Maldonado intenta en el local que le heredó su padre mantener viva la tradición de los juguetes artesanales aunque poco a poco muere ante la indiferencia de los niños.



"El local lo puso mi papá hace 58 años, primero como una fonda y después se convirtió en el primer puesto de juguetes mexicanos que traíamos de Guanajuato y del Sur del País", recordó.



Aunque algunos comerciantes venden más en diciembre, Abigail se mantiene más por amor a una tradición que por negocio, pues las ventas no son lo que hace 50 años.



"Antes se vendían mucho los trompos, perinolas, baleros, carritos de madera", añoró, "cada semana mi papá mandaba traer vagones del tren repletos de mercancía.



"Ahora no se vende ni un trompo al día; los niños prefieren la tablet, juegos de video y juguetes chinos".



Para quienes no conocen ven solo un juguete de madera, pero para algunos otros, dijo, representan los recuerdos de una infancia que no volverá.



"Muchas personas ya grandes de mi edad vienen y se detienen a ver los juguetes, los agarran y sonríen como recordando cuando fueron niños", manifestó, "muchos fuimos muy felices con los juguetes tradicionales".



El local está ubicado en el interior del Mercado Municipal donde también ofrece vestidos tradicionales de Veracruz.