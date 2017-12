Entrega CPA apoyo económico a organizaciones de asistencia social

HERMOSILLO,Sonora(GH)

La entrega de muletas, andaderas, bastones y sillas de ruedas fue parte de la jornada "Rodada por la vida", la cual se enfoca en ayudar a las personas que tienen alguna discapacidad.



Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del Sonora, acentuó que también se entregaron cheques por más de 100 mil pesos a seis organizaciones no gubernamentales de asistencia social.



"Hoy reciben un beneficio claro y tangible, que les hace totalmente cambiar su vida", acentuó, "hoy estoy muy contenta por poder ayudar a estas instituciones y entregar este tipo de instrumentos que se requieren".



Explicó que los organismos beneficiados son la Fundación Alzheimer, el Centro de Formación para la Mujer IAP, el Comedor Asistencial "Mi mano contigo", el Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui A. C., la Fundación Piel con Vida A.C., y la Fundación Viviendo Plena A. C.



"Sé que es una gran ayuda la que se recibe en estos cheques que caen de la beneficencia pública y que estamos dispuestos a seguir apoyando. Yo siempre digo que no hay ayudas pequeñas ni grandes.



"A veces hacemos obras muy espectaculares, pero estas pequeñas cosas, estas sillas de ruedas, muletas, andaderas, aparatos auditivos, proyectos productivos para personas que tienen alguna discapacidad, son cosas que realmente sí les cambian la vida", subrayó la mandataria estatal.



El secretario de Salud en Sonora, Gilberto Ungson Beltrán, enfatizó que estas acciones son a beneficio estrictamente de los afiliados al Seguro Popular; y que las jornadas que se han ido desarrollando en la entidad, son en coordinación entre la Dirección de Asistencia Social y la Beneficencia Pública.