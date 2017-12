Ana consigue ir al funeral de su esposo

Guaymas, Sonora(GH)

Ana Luz Bolaños, esposa de Mario Adriel Ruiz, buscó el alta voluntaria en el hospital donde era atendida de múltiples fracturas, para poder despedirse de él y darle el último adiós.



"La muchacha está estable, sé que anda buscando una alta voluntaria para venir a ver a mi sobrino", reveló Sergio Ruiz Chávez, comandante retirado de Tránsito Municipal y tío del joven.



Anoche otro familiar informó que la joven pudo asistir a la misa oficiada ayer en la misma iglesia donde el sábado se casaron. Ana Luz fue atendida en Hermosillo luego del accidente carretero en el que falleció su esposo.



Sergio Ruiz Chávez, tío de Mario Adriel, recordó que el joven era sano, tranquilo, amiguero, alegre, buen estudiante y deportista que participó en equipos de futbol de Guaymas y Guadalajara.



"Del chofer y el acompañante de la pick up que se impactó contra el carro de mis sobrinos, sólo sabemos que huyeron golpeados por el choque hacia el monte porque las personas que trabajan en ese tramo de la carretera los vieron correr", comentó.



Mario Adriel será sepultado hoy en Guaymas, previo a las misas que se le oficiarán para pedir por su eterno descanso.



PIDE GOBERNADORA A LOS CONDUCTORES PRUDENCIA AL MANEJAR



Un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga cumplir a constructoras con los señalamientos suficientes en la carretera de Cuatro Carriles hizo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.



Ello, luego del trágico accidente de este lunes en el tramo carretero Guaymas-Hermosillo, donde el auto en que viajaba una pareja de recién casados fue embestida de frente por el conductor de un pick-up, perdiendo la vida el joven y resultando con lesiones su esposa.



“Ya no sé cómo pedirles que se señalice la carretera de Cuatro Carriles, es muy lamentable lo que pasó”, resaltó.

La Gobernadora pidió más precaución a los conductores que circulan por esta carretera.



“Una pareja recién casada, venía a tomar el avión a Hermosillo, obviamente sé que hay personas que no respetan la señalización; pero insisto en la señalización de la carretera, es muy importante que estemos muy pendientes la Policía Federal, estatal y todos, aunque no nos corresponde vamos a estar ahí”, aseguró.



La gobernadora Pavlovich insistió que debería de haber más señalización de los tramos carreteros donde se trabaja, pero también más precaución por parte de los conductores que deben de respetar los límites de velocidad, no rebasar, sobre todo en las zonas de construcción de la autopista, para evitar este tipo de tragedias.



“Es un tema de responsabilidad de los conductores, y la señalización”, expresó, “que también entiendan que la carretera no es una pista de carreras, sino que es una carretera que se está construyendo para el bien de los sonorenses”.