Causa en Común no evalúa la capacidad de las policías: García Morales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pueden revisar el #INDEPOL en su totalidad en nuestra página oficial: https://t.co/2Y0SgXz3vF — Causa en Común (@causaencomun) 13 de noviembre de 2017

En materia de Desarrollo Policial, Sonora cumple con la normativa acorde a las metas y tiempos que establece el Consejo Nacional de Seguridad Pública, afirmó el secretario de Seguridad Pública Adolfo García Morales.En rueda de prensa donde se dio a conocer los avances y logros en materia de capacitación de la Policía Estatal de Seguridad Pública y resultados operativos desde el inicio de la administración, García Morales hizo referencia a los datos que publicó la organización ciudadana Causa en Común, donde señala a Sonora como una de las mal calificadas.El titular de la SSP precisó que la evaluación Indepol (Índice de Desarrollo Policial) que elabora Causa en Común, es de carácter administrativo y que de ninguna manera se evalúa la capacidad de las policías, sus resultados, su capacitación en términos generales, entre otras acciones de operatividad.Señalaron que la evaluación de Indepol se elaboró en el 2015 y 2016 y que no toma a consideración las acciones del 2017.Enfatizó el rezago administrativo en el que se encontraba la PESP y que así lo dejó la administración anterior.Mencionó que al inicio de la administración sólo el 49% de la policía tenía formación inicial, se capacitaron a 400 elementos de la PESP en ese rubro, 160 en formación continua, a 860 oficiales PESP como primer respondiente y 8 mil policías municipales como primer respondiente.Lo anterior se logró en dos años, el curso de formación inicial toma un tiempo de siete meses en aula y el de formación continua cuatro meses, por ello el rezago no podía abatirse en meses, ante la imposibilidad de tener a todos los policías en la academia y no en la calle como se requiere, dijo.Son 5 los ejes que evaluó Causa en Común: Carrera Policial, Profesionalización, Régimen disciplinario, Seguridad Social y Certificación.Policías de Nayarit, Baja California Sur y Sonora fueron las peor evaluadas por la organización Causa en Común, en el Índice de Desarrollo Policial (Indepol) dado a conocer este día, cita el diario Reforma.El Indepol es un índice, en escala negativa, elaborado por la organización que mide el nivel de cumplimiento en los cinco lineamientos generales de desarrollo policial que marca la ley, entre ellos régimen disciplinario y seguridad social."Sonora (-55), Baja California Sur (-56) y Nayarit (-56) fueron los estados con la peor puntuación de Indepol", refiere un Twitter de Causa en Común.Las policías mejores evaluadas están en Baja California, Morelos y Puebla.Causa en Común explica que el índice se alimenta con solicitudes de acceso a la información enviadas a distintas corporaciones policiales a niveles estatal y federal, y mide si la Policía cuenta con los elementos necesarios para cumplir los requisitos mínimos estipulados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública."Los resultados de Indepol muestran la percepción de los policías sobre la discriminación y desconfianza que enfrentan en su contra por parte de la sociedad", destacó Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.