Entran por Sonora al día 73 deportados

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

Sonora alcanzó durante septiembre el volumen más alto de deportaciones en el año, al recibir a 2 mil 625 connacionales, reveló el Instituto Nacional de Migración (INM).



Esto significa 73 personas por día y de ellas 45 recibidas en Nogales; es decir, un 61%.



Antes de septiembre había sido julio con 2 mil 604 deportados y en enero con 2 mil 478 connacionales.



Federico fue deportado de los Estados Unidos el jueves por la mañana, pero después de todo no le fue tan mal; pasó dos meses en prisión por cargos de inmigración y está decidido a volver a su natal Estado de Guerrero.



Con Noé Fernando fue distinto, tras vivir 30 años al "otro lado" y pelear su caso migratorio por cuatro años desde un centro de detención en Arizona: Perdió su negocio, su familia, los amigos y hoy vive en la calle.



La política migratoria estadounidense está cambiando la vida de miles de mexicanos indocumentados; para su mala fortuna, de manera negativa.



NO HAY HORA NI DÍA PARA REPATRIACIONES



Las jornadas de repatriación son variadas, no hay una hora específica y pueden ser dos o más veces al día.



Los oficiales del Departamento de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) los trasladan en autobús hasta la Garita Dennis DeConcini.



El jueves la repatriación fue alrededor de las ocho y media de la mañana, oficiales migratorios mexicanos recibieron dos grupos que sumaban alrededor de 20 personas.



Escoltados, fueron llevados al módulo de repatriación, donde se les expide la hoja de repatriación y en una van trasladados al Comedor del Migrante de la Iniciativa Kino para la Frontera.