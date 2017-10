Fumigarán escuelas en AP debido a garrapatas

Agua Prieta(GH)

Una primaria y una secundaria serán cerradas hoy para llevar a cabo una fumigación debido a que el pasado miércoles fueron detectadas garrapatas en una secundaria, informaron autoridades.Agua Prieta



La Escuela Secundaria General No. 1 fue donde se detectaron las garrapatas, pero también la primaria Socorro Meza Cota será cerrada para fumigación por precaución, indicó la directora de la primaria, Luz Elvira Cebreros Beltrán.



"Hay mucho perro aquí, y nosotros hemos tenido muchos problemas, vienen los niños y pues es su mascota, ¿verdad?, y pues sí los siguen y como son vecinitos ellos (los perros) se vienen detrás de los niños", explicó.



De pronto se detectaron paredes con garrapatas, abundó Cebreros Beltrán, por lo que se habló con los niños y con los padres de familia para que no permitieran que los perros llegaran a la escuela.



"Lo que hicimos es que el conserje se la lleva sacándolos, pero sale por un lado y se mete por el otro, así se la llevan, entones se generó este problema, donde se puso yo creo más grave fue en la secundaria porque ahí se tupía la pared", comentó.



Debido a la queja de los padres de familia por esta situación, se realizó la investigación por parte de autoridades estatales, quienes recomendaron realizar la fumigación.



El trabajo de personal de la Unidad de Control Sanitario es recibir quejas, verificar, observar y hacer recomendaciones, por lo que se sugirió fumigar la secundaria.



El titular de la dependencia, René Olguín Vizcarra, mencionó que el pasado miércoles en la mañana asistieron al plantel y efectivamente se localizaron garrapatas.



"Nosotros les recomendamos que tuvieran más cuidado, que no tuvieran la presencia de animales, evitar que haya basura, que haya animalitos, que limpien completamente limpio, una campaña permanente de limpieza", manifestó.