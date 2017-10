Destacan avanza inversión en el Gobierno de CPA

REDACCIÓN (GH)(GH)

A dos años del gobierno de Claudia Pavlovich los dirigentes de sectores empresariales, Organizaciones no Gubernamentales y líderes de partidos políticos reconocen los avances en inversión y transparencia, aunque señalan que hay temas pendientes por resolver como el de la seguridad.



"Está buscando darle una visibilización y darle una claridad al ciudadano sobre lo que está haciendo en su gestión, de alguna manera está haciendo esfuerzos para que se haga transparente la información pública, está haciendo esfuerzos para que existan plataformas para conocer la información pública, por difundir lo que está haciendo, creo que eso es algo muy positivo", consideró Leticia Cuesta Madrigal, directora ejecutiva de Sonora Ciudadana.



El sector empresarial ve como positivo el espacio que se les ha dado para opinar y poder decir qué está mal, afirmó Armando Barajas Torres, presidente de Canacintra.



"Creo que en dos años hay muchas cosas que no alcanzan a consolidarse aún", dijo, "sigue habiendo el tema de la seguridad, creemos que hay un vacío muy grande que no se ha atacado, que son la prevención y la reinserción".



Para la dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, (CMIC), Ana Karina Maldonado, un aspecto bueno ha sido la inversión pública y privada que se refleja en infraestructura carretera y hospitalaria, sin embargo señala que todavía faltan programas efectivos para prevenir actos delictivos y concretar acciones en el tema del transporte.