Casos de rickettsia persisten, pero baja mortandad: Salud

GUAYMAS(GH)

De enero a la fecha se han registrado siete casos de rcikettsia en Guaymas con una muerte confirmada y otra en análisis contra siete del 2016 con cuatro fallecimientos.



El titular del sector Salud en Guaymas-Empalme, Julio César Márquez González, informó que aunque el número de pacientes con esta enfermedad, que se transmite a través de la mordedura de garrapatas, se ha mantenido igual que el año pasado, la mortandad bajó.



Aseguró que hasta el momento han atendido ocho casos de rickettsia en ambos municipios, de los cuales siete son de Guaymas y uno de Empalme, con una defunción confirmada y una más que se investiga al mostrar síntomas similares, previo a su fallecimiento.



"En dengue llevamos un 50% abajo del número de casos con relación a los que tuvimos el año pasado", puntualzó, "no vamos a bajar la guardia, se van a reforzar actividades para que el mosco no se reproduzca".



Ante los derrames de aguas negras que se mantienen aún en algunos puntos del Centro de Guaymas, exhortó a la población a no consumir alimentos en la calle para prevenir infecciones a causa del polvo contaminado que prevalece en las vialidades por las lluvias pasadas.



Destacó que los vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad fueron reubicados a otros puntos para no afectar su actividad económica y proteger la salud de los consumidores de enfermedades como diarreas, dermatitis y conjuntivitis.



Agregó que la reparación en la avenida Abelardo L. Rodríguez, a la altura de la calle 20 será concluida por el Ayuntamiento a más tardar la semana próxima, con lo que quedará solucionado el derrame de drenaje en esa zona.



"Con el pavimento se va a corregir el derrame de aguas negras, después se va a trabajar en el saneamiento, que incluye la limpieza, cloración y el encalado", subrayó.