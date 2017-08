Familias se endeudan por regreso a clases

Guaymas(GH)

El 70% de las familias del "Resbalón" del poblado San José, cada año tienen que recurrir a préstamos en sus trabajos o con sus vecinos para comprar los útiles escolares de sus hijos y continuar sus estudios.



Laura Velásquez e Iván Portillo son padres de tres niños, dos de ellos se preparan para ingresar a cuarto y primer grado de primaria, no obstante que sólo cuentan con una mochila donde guardan sus sueños de regresar a la Escuela Primaria Petra Luján, de San José.



"Ayer (viernes) salí al Centro con la ilusión de comprar parte de los útiles con 300 pesos que me sobraron de la semana y regresé a la casa nomás con dos mochilas, todo está muy caro y el dinero no alcanza, ojalá alguien pudiera ayudarnos", externó Laura Velásquez.



La familia aunque no ha hecho un presupuesto formal de los gastos que realizarán está contemplando la compra de tenis, zapatos, cuadernos, colores, lápices, borradores, sacapuntas y otros artículos.



Iván Portillo se dedica a reparar lavadoras, mientras Laura Velásquez se desempeña en diferentes actividades en empleos temporales para ayudar en los gastos de su hogar, pero en esta ocasión se le ha dificultado encontrar uno y no tienen a quién pedirle prestado para realizar las compras.



El matrimonio habita en un cuarto cuatro por cuatro de triplay y lámina negra parchada con ropa vieja, que carece de baño y fosa séptica, en su interior hay dos camas, un ‘cooler’, un abanico, una estufa, un refrigerador, y una mesa con tres sillas, la cual se turnan para comer sus alimentos.



Zulma Elizabeth Romero Rodríguez es otro ejemplo de la situación económica que enfrentan los habitantes del "Resbalón", ella al ser madre soltera de dos niños, uno ingresará a preparatoria y el otro a sexto grado de primaria.



"No he comprado los útiles escolares porque mi salario es bajo y son muchos los gastos, no he hecho un presupuesto pero sí le calculo unos 600 ó 700 pesos que voy a gastar en útiles escolares en cada uno, aparte la inscripciones de 2 mil pesos en la preparatoria, los zapatos, tenis y uniformes", externó.



La vecina del "Resbalón", quien habita en un cuarto de material cuatro por cuatro, que fue construido mediante un apoyo que le otorgó un partido político.



En estos momentos está incapacitada para pedir préstamo en su trabajo, donde gana 150 pesos al día, porque tiene una deuda que solicitó para instalar luz en su casa.



"Nosé cómo le voy a hacer cada vez la situación está más difícil y la única opción que nos queda es endeudarnos para poder sobrevivir humildemente", abundó la mujer, quien vive en una humilde vivienda de esta población.