Transforman carreteras en basurero clandestino

Guaymas(GH)

Los habitantes de la Zona Norte de Guaymas convirtieron en un basurero clandestino la carretera que conduce a la nueva Unidad Deportiva que se ubica a espaldas de Lomas de Colosio.



En el lugar se pueden apreciar desde bolsas y botellas de plástico, escombro, maleza, cajas de cartón, partes de televisores, abanicos y otros artículos del hogar como tazas de baño y lavamanos.



En el trayecto de esta vialidad se observan más de 500 metros continuos contaminados con desechos en su mayoría inorgánicos.



A eso se suma un terreno contiguo que a pesar de estar cercado ya fue invadido por bolsas de basura.



Ricardo Carrillo, vecino de Lomas de Colosio, aseguró que este problema persiste desde que se abrió camino al Libramiento que une San José de Guaymas con el Puente Douglas sin que ninguna autoridad haga nada al respecto.



"En Lomas de Colosio vivimos seres humanos y no animales por favor autoridades hagan algo sobre de esto.



"Le pedimos humildemente también al Comisario de San José de Guaymas que multen a la gente que tira basura", resaltó, "no es justo que nosotros estemos recibiendo enfermedades por culpa de ellos".



Demetrio Ríos Gómez, director de Ecología Municipal, reveló que le pidió a la Policía Municipal detener a quienes sean sorprendidos arrojando basura a la vía pública para sancionarlos con 100 salarios mínimos o más, dependiendo la falta.



La instrucción de los elementos policiacos, dijo, es detener a los dompes que transiten por el carretera que une Las Tinajas con San Carlos, porque ellos son los que tiran desechos en la zona cerca al Delfinario.



Explicó que en Centinela y la carretera que conduce al Delfinario también hay basura y escombro tirado, lo que genera contaminación y mala imagen en la ciudad para residentes y visitantes.



"Desgraciadamente no podemos estar vigilándolos a todos, la gente aprovecha cualquier descuido en la noche para tirar su basura.