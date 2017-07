Pipa de gas vuelca en Km. 47-Fronteras

Fronteras(GH)

El conductor de una pipa de gas resultó lesionado tras volcarse la pipa de gas que conducía en el tramo carretero ejido Kilómetro 47- Fronteras.



El accidente ocurrió la mañana del pasado martes y el conductor que resultó con lesiones sin gravedad fue trasladado a Esqueda para recibir atención médica.



El accidente ocurrió en el tramo carretero ejido Kilómetro 47-Fronteras, y el volcamiento provocó que los viajeros tuvieran que utiliza únicamente un carril de circulación.



Al lugar llegaron autoridades y elementos del Cuerpo de Bomberos de Esqueda y de Agua Prieta, quienes fueron para asegurarse de que no hubiera alguna fuga de gas que representara peligro.



El comandante segundo del Cuerpo de Bomberos de Esqueda, Fidel Cruz, manifestó que tuvieron que quedarse hasta la noche, mientras se retiraba la pipa de gas que quedó volcada a un costado de la carretera.



El tránsito fue reabierto con normalidad, pero los Bomberos tuvieron que permanecer en el lugar para evitar alguna contingencia por si al momento de ser removida la unidad registraba una fuga, pero no hubo más incidentes.



La pipa fue trasladada a Esqueda sin problemas, tras lo cual no quedó nada en el área donde ocurrió el incidente, mencionó Fidel Cruz.