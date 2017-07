Exigen empresarios mejora de clima laboral en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los desaciertos de líderes sindicales han causado durante años inestabilidad laboral entre las empresas proveedoras de Ford Hermosillo, con lo que generan un clima que pone en peligro inversiones presentes y futuras en el Estado, señalaron empresarios.



Proveedores de la multinacional solicitaron una reunión en la Secretaría del Trabajo federal, la cual tuvo lugar ayer en la Ciudad de México, donde expusieron la situación que ocurre en Sonora al subsecretario del Trabajo, Rafael Avante Martínez.



A finales del mes de junio el director general de la empresa Secomex, que provee a la planta Ford local, culpó al clima de inestabilidad laboral generado por el líder de la CTM, Javier Villarreal Gámez, de que la multinacional haya decidido retirar la fabricación del modelo Focus de esta ciudad.



A mediados de ese mes la armadora de automóviles anunció que trasladaría la producción del Focus, que se ensamblaría en la capital de Sonora, a Chongqing en China, principalmente porque les significaba un ahorro en costos.



Sobre la reunión sostenida con el funcionario federal, el empresario local indicó que estuvieron representantes de las compañías proveedoras de Ford como Secomex, Grupo Antolín, Iacna, Flex and Gate, Seglo, Martín Rea, DHL, Shape, Ford e Index.



Gerardo Vázquez Falcón, presidente de Index Sonora y quien estuvo también presente en la cita, expuso que existe inconformidad de los representantes de las empresas por la situación sindical generada por la CTM, la cual es conocida en varios países.



"Sigue habiendo una inestabilidad que se sabe en todo el País y en muchos países sobre lo que está pasando en Sonora (respecto a la inestabilidad laboral), entonces pues sí hay que tratar de resolver lo más pronto posible entre todas las partes", refirió.El clima laboral que se vive en Sonora, expuso, pone en peligro inversiones, no sólo a las futuras, sino a las establecidas.



Declaró que incluso las empresas han blindado sus métodos de contratación de personal porque los líderes sindicales infiltran a personal que después les hacen movimientos internos, como paros laborales.



"Cada empresa y cada sociedad mercantil es diferente y además pagan (a los empleados) conforme a lo que establece la ley, pero ellos (líderes sindicales) van y agitan a la gente por cuestiones como caprichos, la realidad es por poder, por tener más contratos colectivos", refirió Vázquez Falcón.



La reunión fue solicitada por los empresarios, explicó, para que las autoridades, en este caso federales, les ayuden a conjuntar a las partes necesarias para edificar un buen ambiente de estabilidad laboral en la entidad.



En aras de solucionar el problema, dijo, buscarán una reunión con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.



"El Gobierno del Estado tiene una participación fundamental" enfatizó, "nosotros creemos que a la Gobernadora no le está llegando toda la información necesaria para que pueda evaluar lo que está pasando en ese sector".