CPA supervisa avances del operativo en Cajeme

Ciudad Obregón(GH)

"En Sonora quien la hace la paga, que no les quepa la menor duda", aseveró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en reunión con altos mandos policiacos en Cajeme.



La gobernadora Pavlovich acudió a este municipio para supervisar el operativo que en conjunto realizan las corporaciones policiacas de los tres niveles de Gobierno para regresar la tranquilidad a los cajemenses.



El secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; el secretario de Seguridad de Sonora, Adolfo García Morales; el fiscal general del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena y el alcalde de Cajeme, Faustino Félix Chávez, le informaron cuáles son las estrategias que implementan, en un encuentro en que estuvieron presentes responsables en la región de Procuraduría General de la República (PGR), Ejército Mexicano, Policía Federal (PF), Cisen, Policía Militar, Secretaría de Marina (Semar) y la Gendarmería Nacional.



"Vengo a hacer lo que me toca, a revisar las cosas, que estén bien hechas y que todos estemos en coordinación por el bienestar de Cajeme.



"Por mí nunca va a quedar, yo les voy a decir siempre que en Sonora quien la hace la paga y más con estos eventos tan bajos como lo que sucedió, que no les quepa la menor duda", resaltó.



La gobernadora Claudia Pavlovich aseguró que las autoridades permanecen en alerta y no bajarán la guardia.



"No voy a cantar victoria, seguiremos trabajando en total coordinación todas las corporaciones, haciendo lo que les toca, yo lo que vine a hacer es que me rindieran el informe claro y preciso de lo que está pasando", apuntó.



El compromiso por el bienestar, seguridad y justicia para las víctimas, agregó.



También demandó al grupo de coordinación continuar con el desarrollo de acciones firmes para obtener resultados satisfactorios por la seguridad de los cajemenses y los sonorenses en general.



En calles de Cajeme, dijo, hay presencia policial altamente capacitada y equipada para responder a cualquier eventualidad; los agentes llevan a cabo recorridos pie en tierra, aire y en vehículos para incidir en la seguridad y recuperar la confianza de los ciudadanos.



En la reunión participaron altos mandos destacamentados en Sonora de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), PGR, Armada de México; policías municipales, estatales, y federales.