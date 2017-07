Peligran inversiones por excesos sindicales, afirman empresarios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El clima de inestabilidad laboral en Sonora que se atribuye a excesos de líderes sindicales es conocido en varios países, y afecta inversiones establecidas y futuras en la entidad, señaló el presidente en Sonora de Index.



Gerardo Vázquez Falcón, presidente en Sonora de la Industria Manufacturera de Exportación (Index), quien también estuvo en la junta, expresó que el problema sindical es de muchos años y tiene que ver con desaciertos de personas de la CTM estatal.



"Creemos que sigue habiendo una inestabilidad que se sabe en todo el País y en muchos países que eso está pasando en Sonora, entonces pues sí hay que tratar de resolver lo más pronto posible entre todas las partes", enfatizó.



Para hacer del conocimiento de la problemática a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, anunció, buscarán una reunión con ella, la cual esperan se dé en los siguientes días.



En una reunión que tuvo lugar ayer en la Ciudad de México con el subsecretario del Trabajo, Rafael Avante Martínez, proveedores de la planta Ford Hermosillo le externaron su preocupación por la situación laboral que se vive en el Estado.



LA MOLESTIA



"Hay un sentido de mucha molestia de todas las empresas, esa es la realidad, (hacia el área sindical) porque ha habido muchos excesos, por años, esto no es de ahorita tiene muchos años pasando y es lo que tratamos ya de construir y de resolver", insistió Vázquez Falcón.



En aras de solucionar el problema, reiteró, buscarán una reunión con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.



"El Gobierno del Estado tiene una participación fundamental", enfatizó, "nosotros creemos que a la Gobernadora no le está llegando toda la información necesaria para que pueda evaluar lo que está pasando en ese sector".



DENUNCIA PAROS



Gerardo González Guerra, director de la empresa Secomex, proveedora de la multinacional, denunció en días pasados que los paros organizados por la CTM en empresas del Parque Industrial de Hermosillo, causaron que Ford decidiera no producir el modelo Focus en esta ciudad.



González Guerra detalló que presentes en la cita estuvieron representantes de los proveedores de Ford de las empresas Secomex, Grupo Antolín, Iacna, Flex and Gate, Seglo, Martín Rea, DHL, Shape, Ford e Index.



"Es muy triste, no hay nadie que detenga a Javier Villarreal (Gámez, secretario general de la CTM en Sonora)", externó.



"Es un tema reflexivo, yo quisiera puntualizar que en esto no quisiera que hubiera ganadores y perdedores", expresó González Guerra.



"Simplemente es de reflexión para el Sindicato, para la CTM, para Javier Villarreal", indicó el empresario, "porque le está haciendo mucho daño al Estado, muchísimo daño al Estado".