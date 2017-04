Joven trabajador de campo vivirá la Pasión de Cristo

Navojoa, Sonora(GH)

Por el amor al Cristo que lo salvó, Jesús Javier Yocupicio Valenzuela, quien estuvo al borde de la muerte, hoy paga una promesa que hizo al Todopoderoso.



El originario de Navojoa nació con amibas en la sangre por lo que tuvieron que extraérsela y colocarle hemoglobina, lo que casi le costó la vida, pero sus padres prometieron a Dios que Jesús Javier representaría a Cristo en un Viacrucis.



"Es la primera vez que participo, pero con mucha fe; me sacaron toda la sangre y me pusieron sangre nueva", expresó, "me siento muy bien, veremos mañana, pero con el favor de Dios todo saldrá bien".



A sus 20 años es trabajador del campo, de familia humilde, pero con una devoción y fe a Dios que rebasa el umbral de dolor, manifestó.



"Estoy cumpliéndole una promesa al Señor, una promesa que hizo mi madre cuando yo estaba niño", agregó.



Yocupicio Valenzuela también representó a "El viejito" en las fiestas tradicionales de Semana Santa y fue tomado prisionero por los fariseos.