Impulsa sector minero economía de Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La industria minera, que genera 100 mil empleos directos e indirectos en la entidad, enfrenta desafíos para continuar en crecimiento, explica Luis Eduardo Portugal Prada, quien mañana rinde protesta como presidente de la Asociación de Mineros de Sonora.Destaca que la trascendencia de la minería en la economía del Estado es que representa el 18% del Producto Interno Bruto del Estado (PIB) estatal y de forma directa emplea a 15 mil personas, además de que el 60% de la proveeduría de esta industria se encuentra enHermosillo.Luis Eduardo Portugal Prada explica que entre los principales retos que tiene el sector están el conseguir una política minera de largo plazo que dé certeza y confianza a la inversión, el Estado de Derecho, las relaciones comunitarias y las acciones en materia hacendaria.“Creo que este año, pinta un año bueno, hay que hacer algunos ajustes, que es lo que queremos hacer con esta dirigencia, uno de ellos que nos está afectando mucho es la reforma fiscal porque cambiaron la deducibilidad de exploraciones, antes el gasto que se hacía se ejecutaba en el mismo año y ahora se cambió a 10 años y eso desmotivó a que se hicieran las inversiones para poder hacer la exploración y ver las reservas”, puntualiza.Portugal Prada confía en que en coordinación con las autoridades puedan lograr cambios a favor del sector en el tema de la deducibilidad y en otros temas importantes por el apoyo que han tenido de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano; el secretario de Economía, Jorge Vidal; la presidenta de la Comisión de Minería en la Cámara de Diputados, Susana Corella; y el presidente de la comisión minera en el Congreso del Estado, Javier Villarreal.“Tenemos la gran ventaja de que ahorita las autoridades están, así como decimos, alineadas con las estrellas y en favor del Estado de Sonora y la minería, empezando por la gobernadora Claudia Pavlovich , es una persona muy emprendedora, que entiende muy bien al sector y nos ha dado mucho apoyo como en otros sexenios no nos había tocado para poder hacer más inversiones y poder generar más empleos”, expresa.A continuación, la entrevista:Una de las cosas importantes que tenemos que hacer es ir de la mano con las autoridades y hacer una política minera de Estado que garantice y estimule el desarrollo de la industria, como saben hubo un “boom” en la minería de 2010 a 2012, ya en el 2013 por cuestiones de que se desaceleró la economía de China empezó a bajar todo lo de los metales preciosos y los metales.Y a partir de finales de 2016, con el tipo de cambio y la nueva presidencia en Estados Unidos han hecho que haya una incertidumbre y la gente se ha ido a refugiar en los minerales en general y ha habido un repunte en los precios.Creo que pinta un año bueno, hay que hacer algunos ajustes, que es lo que queremos hacer con esta dirigencia, uno de ellos que nos está afectando mucho es la reforma fiscal que cambiaron la deducibilidad de exploraciones, antes el gasto que se hacía se ejecutaba en el mismo año y ahora se cambió a 10 años y eso desmotivó a que se hicieran las inversiones para poder hacer la exploración y ver las reservas.Es muy importante porque cuando se va a empezar una operación minera, ¿qué es lo que pasa?, pues se tiene que hacer un proceso de 6, a 8 o 9 años, si la empresa no está invirtiendo o no está haciendo sus reservas, pues las reservas que están se están agotando; ahorita ya perdimos casi tres años, entonces si no se sigue invirtiendo, al rato puede que ya no tengamos reservas y muchas empresas van a tener que cerrar y van a salir perjudicados la economía y los empleos.Sonora es líder en oro y cobre, tiene también plata y litio, hay muchos minerales, pero como Estado tenemos en primer lugar el oro y el cobre, también hay 13 proyectos de inversión.Se acaba de terminar una inversión muy importante que hizo Grupo México, en Buenavista del Cobre, de casi 4 mil millones de dólares para su expansión, donde se contrató a más de 2 mil personas, más de las que ya tenía en su plantilla laboral.Además, es muy importante que Sonora se lleva casi el 28% del total de la recaudación del impuesto minero, le toca una gran parte, mucha gente no se explica cómo se reparte el impuesto minero y es que donde se hace la extracción es donde le toca el impuesto, el cual se divide en tres partes: El 50% para el Municipio donde se hace la extracción, el 30% es para el Estado y el 20% es para el Gobierno federal.El año pasado, el total que le correspondió a Sonora fueron 660 millones de pesos.En cobre, la mina de Buenavista del Cobre ya con la expansión pasa a estar dentro de las 5 empresas, como mina, más importantes del mundo, con una producción, por la expansión, de casi 200 mil toneladas anuales y, en general, el mayor porcentaje va para China.La exploración en el Estado, por la cuestión fiscal, se ha reducido mucho, obviamente que cada empresa minera por la cuestión de la concesión minera tiene que tener y ejecutar cierto gasto al año, pero hacen lo mínimo, no lo que deberían estar haciendo para seguir explorando para poder tener más reservas para el futuro y poder seguir con la minería.Es muy rico, en Sonora vamos a decir que posiblemente el 70% del territorio pudiera ser minero.La pequeña minería está en una situación crítica, el problema es por las reformas fiscales y la baja del precio del mineral y que no tienen mucho acceso a créditos, es lo que los detiene entonces también es otra de las cosas que queremos empezar a ver desde esta nueva dirigencia es de ver por medio del Estado y la autoridad federal es ver qué pudiéramos hacer un programa para darles recursos para que puedan seguir haciendo esta pequeña minería.La gente piensa que a partir de que se hizo el impuesto minero ahí empieza la responsabilidad social y no, la responsabilidad social es muy importante para todas las empresas mineras porque donde empieza su operación hay un pueblo minero o un Municipio, entonces quieren que sus empleados tengan las mejores escuelas, los mejores hospitales, los servicios, calles.Las empresas mineras son las más reguladas ambientalmente, con 27 leyes y 9 normas, también el sector trata de hacer más allá de lo que exige la ley.Creo que a nivel País, es el sector que más reforesta, orgullosamente para Sonora tenemos el mejor invernadero con la tecnología de punta más importante del Estado que está en Buenavista del Cobre, la cual tiene una capacidad para tener una reforestación de un millón y medio de árboles al año más aparte todas las empresas mineras.No, para nada, es también como el tabú del agua, se comenta que la minería se está terminando el agua, cuando no es cierto, la minería utiliza del total del volumen que tenemos en el Estado y en el País es el 4%.Entre los retos que tiene el sector, es el fiscal, de la deducibilidad sobre las exploraciones, pero están también la política minera a largo plazo, para dar la seguridad jurídica y confianza a los inversionistas, que no nos cambien las reglas del juego de repente, reformas fiscales, regulaciones, sin consensar con el sector.Otro de los problemas muy grandes en el sector y otros sectores es el acceso a la tierra, necesitamos que el Estado de Derecho garantice el acceso a la tierra.La comunicación, es el problema de varios sectores, hacer un aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos naturales, tener acercamiento con las comunidades para explicarles qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y los beneficios que se tienen.Otro de los desafíos, la inseguridad, porque la minería es una de las industrias más vulnerables por estar en regiones apartadas; las empresas gastan mucho dinero en este servicio.Las relaciones comunitarias, que realmente junto con las autoridades dar una respuesta adecuada a las necesidades de las comunidades, aunque ya estamos muy cercanos con ellos, tratar de dar una oportunidad de progreso, y tratar de encauzarlos a otras actividades que no sea la minería para que en dado caso de que se terminen las reservas o no siga la minera, esa comunidad no muera y siga adelante.La inversión total de la minería el año pasado estuvo arriba de los 5 mil millones de dólares, en 2011 y 2012 fue mucho mayor la inversión.Ha bajado por la baja de los precios de los minerales y a algunas cuestiones fiscales y regulaciones, y los desafíos, como la seguridad, que han desincentivado la inversión.A partir de finales del año pasado se ha empezado a incrementar y esperamos que este sea un año nuevo, y empecemos poco a poco a ir subiendo en la producción y que empiece a haber un incremento en los precios de los metales. Va a depender mucho de Estados Unidos y de China.Ahorita las autoridades del Estado, Claudia Pavlovich , y la diputada Susana Corella y el secretario de Economía nos están apoyando y están tratando de ver lo de la deducibilidad, y si se logra que se regrese el artículo a como estaba anteriormente de que se ejecute el gasto en el mismo año, creo que será un gran principio para que empiece a activarse la economía en el sector y esto qué implica, mayores empleos directos e indirectos y derrama.Sobre la inversión extranjera que está en la minería, uno de los puntos que se cuestiona es que los beneficios no se quedan en el Estado de la explotación que hacen capitales estadounidenses, canadienses y europeos.No es verdad, porque cuando se hacen las operaciones mineras, contratan personal mexicano, de las comunidades cercanas y los proveedores la mayoría son mexicanos; gastan en el Municipio en hoteles y restaurantes, se llevan sus utilidades después de que pagan sus impuestos, como cualquier otro negocio. Generan una derrama que es importante. En Sonora, es mucho mayor la inversión mexicana.El sector minero es el más regularizado y es importante saber lo que ocupa o devasta la mina en hectáreas, en comparación de lo que se hace en la agricultura, es mínimo, por ejemplo, estamos hablando del total del territorio, no tengo el dato exacto, no es ni el 10% de lo que es la agricultura.En los últimos siete años, la minería ha plantado más de 15 millones de árboles, más de 100 empresas mineras participan en el programa de industria limpia, cuatro de los más importantes grupos mineros mexicanos integran el primer índice sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores.También mantienen protección de especies en peligro de extinción, en este caso sobre el lobo gris mexicano, el águila real, el berrendo, el oso gris, el pato chacual y garzón cenizo, sahuaros y diferentes cactáceas, palo fierro y la noah, que es el agave.Se promueven áreas especiales para la protección de diferentes especies como es la Isla de Pájaros en Exportadora de Sal en Guerrero Negro y el guajolote silvestre en Buenavista del Cobre en Cananea.También es importante lo del agua, el uso eficiente del agua en la minería es muy grande porque para empezar tiene un costo, el metro cúbico es muy caro en la industria, mientras más ahorras agua, más dinero ahorra la empresa.Es un circuito cerrado, no hay descargas, se reúsa, del 100% del agua que se utiliza en el proceso el 30% es agua fresca y el 70% es agua reusada y el 4% del total del agua es el que usa la minería.