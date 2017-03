Emmanuel está con más ánimo en su lucha contra el cáncer

Agua Prieta(GH)

La solidaridad de los sonorenses ha ayudado a que el joven de 20 años Emmanuel Barrios Varela mejore su estado de salud y aunque está con más ánimo, el camino para vencer al cáncer todavía es dificultoso.



A la fecha la familia Barrios Varela ha recibido donativos superiores a los 15 mil pesos, y a través de la plataforma Go Found Me han reunido 500 dólares, pero parte de este dinero tuvo que invertirse en estudios para el joven.



Amalia Varela, madre de Emmanuel, detalló que hace dos fines de semana tuvieron que realizarle varios exámenes al joven de 20 años y en esto se invirtieron alrededor de 15 mil pesos.



"Hay un pendiente de la analizada de la médula, porque dejé una parte porque el doctor no sabía, como era fin de semana y no pudo hablar con el patólogo y yo le dejé nada más una parte", detalló.



Emmanuel Barrios Varela tiene Seguro Popular, indicó su mamá, pero los estudios y el tratamiento que debe recibir no son costeados por el servicio médico, por lo que la misma familia debe cubrir todos los gastos.



"Gracias a Dios ahora que fuimos (a Hermosillo), que le hicieron este análisis de la biopsia y todo, pues el doctor tenía dos (vacunas), las que necesitaba para la sangre y él se las puso, esas sí no las tuvimos que pagar", expresó.



La lucha de Emmanuel persiste, porque todavía necesita estar en tratamiento y la mayor necesidad que tiene actualmente es la aplicación de seis vacunas llamadas Adcetris, que tiene un costo cada una de 73 mil 270 pesos.







Cómo donar



Las personas interesadas en donar pueden hacerlo en la cuenta de Bancomer: 4152 3131 5965 4388 o a través de la plataforma de Internet www.gofundme.com/fondo-medico-para-emmanuel-barrios.



Cuenta en Bancomer:

4152 3131 5965 4388.



A través de Internet en: www.gofundme.com/fondo-medico-para-emmanuel-barrios.Emmanuel Barrios Varela, de 20 años, necesita aplicarse las vacunas antes de abril.