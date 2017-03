Yoremes denuncian a falsos chapayecas

Navojoa(GH)

La presencia de falsos fariseos que empañan las fiestas tradicionales por realizar algunos actos vandálicos, denunciaron autoridades yoremes.



El rezador Mayor de Pueblo Viejo, José Manuel Maldonado Osuna, lamentó que algunas personas lucren con los rituales que son sagrados para los grupos indígenas.



"Me he encontrado en las colonias a algunos chamacos con máscaras, cobijas y coyoles, pero eso no tiene valor", abundó, "es gente que no anda con nosotros y que mancha las fiestas tradicionales".



Explicó que son 29 los fariseos que sí pertenecen al grupo de Pueblo Viejo, quienes cuentan con permisos avalados por autoridades de Seguridad Pública Municipal.



Con máscaras de cartón e indumentaria muy parecida a los originales chapayecas, personas ajenas a las fiestas piden dinero a los ciudadanos, dijo, y en algunas ocasiones molestan realizando actos vandálicos.



"El Conti y todos los ceremoniales tradicionales merecen respeto y la gente no debe hacer eso de disfrazarse", agregó, "es una falta de respeto".



Recomendó a la población en general para que no le abran la puerta a fariseos que no cuentan con el permiso con el cual debe identificarse.



Autoridades de Seguridad Pública señalaron que hasta el momento no han recibido denuncias por la presencia de falsos fariseos.