Acusan a tres por los ataques en Santa Clara

CIUDAD DE MÉXICO()

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ) señaló a tres pescadores del Golfo de Santa Clara, Sonora, como presuntos responsables de los ataques ocurridos contra bienes y personal de la dependencia durante la noche del miércoles y madrugada del jueves pasados.La dependencia federal informó que pidió a la Procuraduría General de la República investigar y, en su caso, ejercer acción penal contra los tres señalados por el incendio de dos unidades pick up y dos cuatrimotos, entre otros bienes de Profepa , así como seis unidades de Conapesca.Aunque no difundió nombres, identificó a dos de ellos como líderes pesqueros.AGREDEN A INSPECTORESMolestos por perder los mejores días para pescar curvina golfina, la noche del miércoles pescadores de la comunidad ubicada en el Municipio de San Luis Río Colorado incendiaron los vehículos y agredieron a inspectores.Los pobladores no pueden salir a pescar porque no cuentan con autorizaciones de impacto ambiental, necesarias por estar en un área protegida decretada para preservar a la vaquita marina.Según la dependencia, los inspectores fueron atacados después de que uno de los líderes pesqueros transmitió en vivo, vía Facebook, la prohibición de pesca.