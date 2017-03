Barcos del Alto Golfo no salen a la pesca de la curvina golfina

San Luis Río Colorado(GH)

Tras condenar los actos vandálicos la noche del miércoles en el Golfo de Santa Clara por no permitirse la pesca de la curvina golfina, Carlos Alberto Tirado Pineda aseguró que aún ninguna de las embarcaciones ha comenzado con la captura de esta especie."No estamos en la pesca de curvina, tan así que nuestra cuota de curvina oficial que ya salió publicada en el Diario Oficial de la Federación", explicó, "no hemos ni arribado nada porque estamos esperando la respuesta oficial para llevarla a cabo."No estamos a favor de los actos vandálicos que se llevaron a cabo y de cualquier situación que se pudiera hacer, pero sí buscando el diálogo", manifestó el presidente del Consejo de Administración de la Federación Regional de Sociedad Cooperativa, Pescadores de la Reserva Biosfera.De las 435 embarcaciones que están autorizadas para realizar la pesquería de curvina en el Golfo de Santa Clara, reiteró, ninguna está actualmente pescando porque saben del riesgo que esto implica para los permisos, además de que buscan respetar las leyes.Explicó que tienen antecedentes que sugieren que quienes se han hecho a la mar son pescadores que no son de la zona y que están aprovechando la incertidumbre que hay ante la falta de autoridades, para pescar ésta y otras especies protegidas, dañando el Alto Golfo y a los pescadores organizados.De los 10 vehículos de la Profepa que fueron incinerados tras la negativa del Gobierno federal por solucionar esta situación, abundóque los responsables son personas ajenas a la pesca organizada.Hoy a las 13:00 horassostendrán una reunión con la autoridad federal en la ciudad de Mexicali, B.C., para intentar solucionar esta problemática que deja sin sustento a toda esta comunidad y que solo le tienen permitido la pesquería de curvina golfina.