HERMOSILLO, Sonora(GH)

1940: Ávila Camacho es Presidente



El 1 de diciembre, el general Manuel Ávila Camacho, del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) hoy Partido Revolucionario Institucional (PRI), toma posesión como Presidente de México número 50.



Su periodo de Gobierno fue del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. El mandatario de la nación, quien nació el 24 de abril de 1897 en Teziutlán, México y falleció a los 58 años de edad un 13 de octubre de 1955 en Huixquilucan, Estado de México.



Exhorta a los mexicanos a la unidad nacional



El señor General Manuel Ávila Camacho, es desde hoy el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por haberlo mandado así la mayoría del pueblo en las urnas electorales, en una contienda cívica interesantísima y que estuvo llena de graves lecciones.



La revolución mexicana -anhelos populares, renovación, democracia y construcción- triunfó lealmente y su candidato quedó convertido en este día en el Primer Magistrado de la Nación. La fuerza de la revolución no es una improvisación, ni ideológica, ni material, sino una corriente que se inició en 1910 y que en 1910 se encuentra en plena marcha homogénea, concisa y prometedora.



Ha terminado definitivamente la lucha política, que prolongaron falsos independientes y redentores baratos, y al iniciarse esta nueva etapa de la vida mexicanos, debemos abandonar ya despechos, rencillas y diferencias y uniéndonos todos los sonorenses en un propósito de orden y trabajo -haciendo honor a la tradición de estas tierras- laborar por un Sonora Mejor, haciendo nuestro el lema del Gobernador Macías.



La exaltación del General Ávila Camacho, a la Presidencia de la República, ha creado un amplio ambiente de optimismo en todos los sectores sociales, porque se le conoce hombre inteligente, ponderado y dinámico.



Hay esperanzas en Ávila Camacho, en el rico y en el pobre, en el amigo y en el enemigo y con ese sentimiento por bandera caminaremos todos los mexicanos, otra vez, por el mismo sendero.



Que no amarguen este espléndido momento los resentidos sempiternos, que dejen gozar a todos los mexicanos de esa esperanza; que no envenenen el ambiente de optimismo los incitadores cobardes manidos y perversos; que brille espléndida la fe del pueblo mexicano, sin que la opaque el aliento fétido de algún apostolillo forjador de cuartillas baratas. Basta ya de engaños para el puro y generoso pueblo mexicano y que siga los impulsos de su corazón, que si son alguna vez ingenuos, y, léperos “nacionales” los burlan, siempre habrá grandes mexicanos como el General Ávila Camacho.



Un día como hoy 13 DE FEBRERO de 1940



EN EL MUNDO



Espera la Guerra



Inglaterra espera la guerra en el cercano Oriente.





El Vaticano



En el vaticano se comenta favorablemente el viaje de Summer Welles, funcionario diplomático estadounidense en el Servicio Exterior.



DISTURBIOS



Graves disturbios en Irlanda en protesta por la ejecución de dos miembros del IRA (Ejército Republicano Irlándés). Fue una organización militar irlandesa ilegal fundada en 1919 para luchar contra el dominio británico en Irlanda.



EN MÉXICO



La Secretaría de Agricultura y Fomento declaró propiedad nacional de las nieves y hielos del volcán El Iztaccíhuatl así como las aguas que dan origen. Es un volcán inactivo ubicado en el Centro de México. Es la tercera montaña más alta del País (5 mil 826 metros sobre el nivel del mar), después del Pico de Orizaba (5 mil 610 metros sobre el nivel del mar) y el Popocatépetl (5 mil 500 metros sobre el nivel del mar). Se localiza en los límites territoriales de los estados de México y Puebla.



EN SONORA



Arquidiócesis Hermosillo



Carlos Quintero Arce (1920 al 15 de febrero de 2016), quien fue arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Hermosillo, consagrado por el papa Juan Pablo II, cumplió 20 años de edad en esta fecha. Dirigió la Iglesia Católica de la capital de Sonora durante 28 años (1968-1996). Fue el décimo quinto obispo y segundo arzobispo de la sede del Estado.