Emmanuel lucha por su vida en Agua Prieta

Agua Prieta(GH)

Durante los últimos cinco años Emmanuel Barrios Varela, de 20 años, ha pasado por quimioterapias y un transplante de médula para vencer un cáncer muy agresivo llamado linfoma de Hodgkin.



El proceso no ha sido fácil y aunque la familia Barrios Varela ha vencido hasta hoy todas las batallas contra el cáncer, todavía falta una más para erradicar de forma definitiva el cáncer en el joven.



La familia supuso que con el transplante de médula, que se le practicó en octubre pasado, se acabaría el cáncer, pero no es así y ahora Emmanuel requiere la aplicación de seis vacunas.



Antes de abril



Cada una de ellas tiene un costo de 73 mil 270 pesos y deben aplicárselas hasta antes de abril, cuando se cumplen los seis meses desde su transplante, explicó su madre Amalia Varela.



"En caso de que haya quedado algo, como le comento alguna célula o algo, pues se vuelve a reactivar", mencionó, por lo que deben conseguir lo antes posible 439 mil 620 pesos para eliminar cualquier posibilidad.



A través de la plataforma en Internet Go Found Me, su hermana Isamar Barrios, ha intentado conseguir el dinero para el tratamiento médico que requiere el joven, pero hasta ayer sólo habían recaudado 330 dólares.



El mayor deseo de Emmanuel es volver al Instituto Tecnológico de Agua Prieta (ITAP), donde dejó inconcluso el segundo semestre de Ingeniería en Mecatrónica.