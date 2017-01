Recorte a partidos es insuficiente: Dirigentes partidistas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dirigentes de partidos coincidieron en que el recorte de dinero a partidos políticos y medidas de austeridad del Gobierno del Estado, son insuficientes para contrarrestar los efectos del alza a la gasolina.Se manifestaron a favor de la propuesta de la titular del Ejecutivo en Sonora, pero aún, afirman, "hay mucha tela de dónde cortar".Ante el hartazgo de la sociedad, expusieron, es necesario aplicar un ajuste en los gastos del los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en Sonora.David Galván Cázares, dirigente estatal del PAN, indicó que se tiene que eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)."El problema real de todos los mexicanos y el País son los impuestos con los cuales están gravadas las gasolinas, lo que debemos hacer es que todos los gobernadores, diputados y senadores le exijan al presidente que elimine el IEPS en todo el País"."Es un buen inicio", fue la respuesta de la dirigencia estatal del PRI, consultada ayer. Para el dirigente del tricolor, Gilberto Gutiérrez Sánchez, en Sonora es importante que sociedad, empresarios y partidos pongan de su parte.Mientras los empresarios estén de acuerdo con el Gobierno del Estado para que no se pierdan empleos ni el dinamismo en la economía de Sonora, los partidos apoyarán la iniciativa, expresó al consultarlo el pasado miércoles al respecto. María Dolores del Río Sánchez, dirigente del Movimiento Ciudadano en Sonora, expresó que la austeridad y la honestidad deben ser la esencia del servicio público."El golpe del gasolinazo sólo se contrarresta dando marcha atrás. Eso es lo que debemos seguir exigiendo", anotó.Respecto a la eliminación de prerrogativas a partidos, dijo, se deben cambiar las reglas del modelo democrático de México, por un sistema más austero y equitativo, que permita piso parejo a las organizaciones políticas y ciudadanas.Alfonso Durazo Montaño, dirigente de Morena, se pronunció a favor del recorte a partidos políticos, pero además, apuntó, "hay mucha tela de dónde cortar"."No debemos aceptar medidas que sólo sirvan para darnos atole con el dedo y que sólo reflejen ante la ciudadanía que en una circunstancia difícil el Gobierno del Estado está haciendo un esfuerzo por reducir los gastos", comentó.Durazo Montaño opinó que aún hay mucho margen de reducción como el disminuir el sueldo al 50% el sueldo de los altos funcionarios y beneficios como viáticos, "guaruras" y seguros de gastos médicos mayores, entre otros.Propuesta de reducción de prerrogativas a partidos políticos es una medida con un noble fin, pero el Congreso local no tiene facultades para legislar en la materia, aseveró José Salomé Tello Magos.El dirigente del Partido Nueva Alianza (Panal) en Sonora y ex disuado local, manifestó que existe una Ley General de Partidos Políticos que determina el financiamiento.Como una propuesta de inicio buena, pero que no es una solución de fondo opinan distintos empresarios, líderes de asociación y ciudadanos del movimiento "No al Gasolinazo", la idea de la Gobernadora de recortar el 50% a los partidos políticos para apoyar por la alza del combustible.El pasado jueves la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano mencionó que tiene una propuesta de recortar el 50% del gasto del 2017 de todos los partidos políticos y con ello subsidiar el transporte público y que no suba el costo del pasaje.Daniel Corvera Arvayo, ciudadano que forma parte del movimiento "No al Gasolinazo", expuso que le hubiera gustado más a él y a la mayoría de quienes forman el movimiento que mejor hubiera renunciado al monto total del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio (IEPS)."Ya analizamos ese punto, nos hubiera gustado mejor que la Gobernadora hubiera dicho que renunciaba a los 2 mil millones de pesos por el gasolinazo como lo hizo el Gobernador de Chihuahua...", dijo.Para Marcelo Meouchi, presidente de Coparmex, es una propuesta que forma parte del inicio de muchas otras que pueden ayudar a reducir el gasto, pero no es una medida que alcance."No, no alcanza, no, definitivamente no, queda, estamos hablando, creo que si le quitaran las prerrogativas a los partidos, estamos hablando que eso pues pudiera ayudar un poco a subsidiar el transporte pero estamos hablando que el impuesto de la gasolina representa cientos de miles de millones de pesos", manifestó.Jesús Armando Barajas Torres, presidente de Canacintra, dijo que tanto el plan de austeridad como el de bajar el 50% a los partidos políticas son buenas medidas, pero sí considera que se pueden buscar otros ahorros, aunque estos son buenos ahorros."Esto es un buen inicio, definitivamente, pero es un inicio donde se tiene, así como en este tema, voltear a ver otros temas para eficientar el gasto, hacer consciencia de esto y que todo esto se vaya sumando y que realmente se vea traducido en un beneficio."Muy pro activa, creo que ahorita bien hace la gobernadora buscando como recortar a gasto, que sea más productivo, creo sin duda que ese recorte ojala y lo logre", mencionó.Como una búsqueda de empezar a cambiar el entendimiento de los tomadores de decisión y ciudadanos, así catalogó Leticia Cuesta Madrigal, presidenta de Sonora Ciudadana, la propuesta de la Gobernadora en reducir el 50% las prerrogativas de los partidos políticos.Cuesta Madrigal expuso que esta propuesta es también vista como una primera acción que demuestra un hecho que la exigencia ciudadana de alguna manera se escuchara por lo que es un punto positivo.A pesar de lo anterior Cuesta Madrigal también opina como algunos empresarios al señalar que estas medidas no tiene una solución de fondo."El problema de fondo no tiene de alguna manera una solución profunda, sino que ha ocasionado la presión social a que se tomen otras medidas, pero si veo que se requiere volver a la discusión entrado el periodo de sesiones por parte de los legisladores federales, para retomar el tema"."Se tiene que hacer un ajuste total al impuesto de la gasolina, y hay muchas propuestas por partes de economistas sobre alternativas para realizar ajustes de los impuestos a los combustibles, y que no ocasione todo este malestar social", expresó.Por lo anterior esta propuesta no contrarrestar la alza a la gasolina, pero es el inicio del entendimiento que se puede empezar a dar entre ciudadanos y los tomadores de decisiones.Aunque es positiva la intención de quitar recursos a los partidos políticos en Sonora por parte del Ejecutivo, se requiere de ahorros en otras áreas operativas y en el resto de los poderes de Gobierno, consideró Joel Espejel Blanco."Yo creo que la Gobernadora debe mandar un mensaje al resto de los poderes, como el Legislativo y el Poder Judicial", señaló el jefe del Departamento de Economía de la Unison, "para que apliquen también una política de austeridad y de reingeniería del gasto ejecutable".Apuntó que de no sumarse el resto de los poderes, no habría los ahorros suficientes para contener un posible aumento en la tarifa del transporte público derivado del aumento en los combustibles, sino otros que no se han dimensionado, como el del agua potable.La eliminación de vales de gasolina, gastos de representación, suspensión de salidas no prioritarias aplicará como parte de su plan de austeridad el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Sonora.A través de un comunicado de prensa el organismo informó que además acudirá "sólo donde se tenga obligación de estar presentes". Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta, declaró que no están ajenos a la situación que se está viviendo en el País y el Estado.Respecto a la propuesta de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de reducción de prerrogativas que se entregan anualmente a partidos el IEE sólo es el conducto para cumplir con lo establecido en la Constitución General y de Sonora, así como en la normatividad electoral nacional y local en este tema."El Instituto sólo entrega el recurso a los partidos, es el medio que está determinado por la Ley en donde también se establece la fórmula con la que se calcula el monto y el IEE solamente sirve para hacer la entrega de los recursos. Es importante la acotación con toda la claridad en este momento fundamental que estamos viviendo en el Estado", puntualizó.